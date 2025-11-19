¡Última Hora! Cae autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención del autor intelectual del Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, cuya ejecución ocurrió el 1 de noviembre pasado.

Jorge Armando “N” también es identificacdo como uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homiciio del edil uruapense.

#Michoacán | El secretario @OHarfuch informó que, derivado del análisis de las conversaciones y el trabajo de inteligencia, permitieron seguir la pista del implicado. Finalmente, se obtuvo su identidad como Jorge Armando "N", con la información recabada, fue ubicado en la…

En conferencia de prensa, García Harfuch detalló que mediante la colaboración de las autoridades se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de vigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento que permitieron reconstruir la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados.

Los hechos

“El análisis y la colaboración institucional permite avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando ‘N’ identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el homicidio de Carlos Manzo”, dijo.

Derivado de las líneas de investigación y de trabajo en campo se obtuvo la identidad de dos sujetos que horas antes del ataque acompañaran al agresor Víctor Manuel ‘N’, quien fue neutralizado al cometer el homicidio.

Los cómplices

Estas personas fueron identificadas como Fernando Jesús ‘N’ y Ramiro ‘N’, este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal.

García Harfuch expuso que Fernando Jesús ‘N’ y Ramiro ‘N’ fueron encontrados sin vida el pasado 10 de noviembre en una carretera en Uruapan, “aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos”, señaló el secretario.

Acompañado por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el secretario Omar García Harfuch dio detalles de la información que se encontró en los teléfonos de Fernando Jesús ‘N’ y Ramiro ‘N’.

Antes de la agresión, Jorge Armando ‘N’ alias ‘el licenciado’ les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes, que debían disparar aún cuando estuviera acompañado y con quién estuviera acompañado.

Minutos después Jorge Armando ‘N’ advirtió a los implicados que tenían que ultimar como de lugar a Carlos Manzo.

La investigación sigue abierta

El secretario dijo que la investigación sigue abierta para desarticular a esta célula delictiva que opera en Uruapan y esclarecer el homicidio del alcalde Carlos Manzo.

“Reiteramos que no habrá impunidad. El gobierno de México mantiene un compromiso absoluto con la justicia y con la seguridad de las familias de Michoacán, las investigaciones continúan habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, que reclutan a los jóvenes y generan violencia en la región”, puntualizó.