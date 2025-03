Se anuncia nuevo juego donde las webcams son tu peor enemigo

Eyes Never Wake, desarrollado por Allan “Hederlunden” Hedlund, es un juego de terror psicológico que rompe la cuarta pared y usa la webcam y el micrófono del jugador para crear una experiencia aterradora e interactiva. En este juego, el peligro no solo está dentro de la pantalla, sino también fuera de ella.

El terror en los videojuegos ha evolucionado con los años, integrando elementos cada vez más inmersivos para sumergir a los jugadores en experiencias inquietantes y perturbadoras. Ahora, un nuevo título independiente está llevando el miedo a un nivel completamente diferente.

Una historia aterradora con un concepto innovador

En Eyes Never Wake, los jugadores deben explorar un mundo oscuro y desconocido mientras son acechados por una entidad monstruosa con una fijación aterradora: ver rostros humanos. Sin embargo, mirarlo directamente o ser detectado puede ser fatal, por lo que deberás usar el entorno para esconderte y sobrevivir.

El juego introduce una mecánica única en la que la webcam y el micrófono de tu equipo juegan un papel clave. La criatura puede verte y escucharte en la vida real, lo que significa que cada movimiento podría delatar tu ubicación. Si el monstruo sospecha de tu presencia, deberás cubrirte el rostro y guardar absoluto silencio para evitar ser atrapado.

Jugabilidad: un terror más allá de la pantalla

Webcam y micrófono en tiempo real: La criatura vigilará constantemente tu rostro y reaccionará si detecta que te estás moviendo o si haces ruido.

Escondite en el mundo real: Si el enemigo se acerca demasiado, tendrás que agacharte debajo de tu escritorio o cubrirte la cara para evitar ser visto.

Zonas prohibidas y exploración: Además de escapar del monstruo, los jugadores deberán investigar un misterioso espacio prohibido para descubrir los secretos ocultos del juego.

Ruptura de la cuarta pared: Habrá momentos en los que el juego parecerá interactuar con la realidad, difuminando la línea entre lo que sucede en la pantalla y lo que ocurre en el mundo real.

Un nuevo enfoque en el terror interactivo

Eyes Never Wake se une a una nueva ola de juegos de terror que explotan el miedo a la tecnología y la invasión de la privacidad. A lo largo de los años, hemos visto títulos como Five Nights at Freddy’s, Phasmophobia o MADiSON, los cuales han usado efectos sonoros y visuales para intensificar la inmersión. Sin embargo, este nuevo juego lleva la experiencia un paso más allá al hacer que el jugador se convierta en parte del propio juego.

El hecho de que la entidad del juego “te observe” y “te escuche” en tiempo real crea una sensación de paranoia que hará que los jugadores piensen dos veces antes de moverse o hablar.

¿Cuándo y dónde estará disponible?

Eyes Never Wake está actualmente en desarrollo, pero se ha confirmado que saldrá para PC a través de Steam. No se ha revelado una fecha exacta de lanzamiento, pero el proyecto ha generado gran expectativa entre los amantes del horror psicológico y los juegos inmersivos.

Si alguna vez sentiste miedo de que tu cámara o micrófono estuvieran activados sin tu permiso, este juego llevará ese temor al siguiente nivel. ¿Te atreverías a jugarlo?

