Honduras y Costa Rica quedan fuera del Mundial; Curazao y Haití celebran pase

Con un empate sin goles entre sí en su partido decisivo, Honduras y Costa Rica consumaron su eliminación de la ronda clasificatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, avalado por FIFA.

Ninguna de las dos selecciones logró hacerse con el cupo al repechaje, sellando así un fracaso sin precedentes para potencias del fútbol centroamericano, y eso que Canadá, Estados Unidos y México no jugaron la ronda eliminatoria por ser anfitriones del Mundial.

Costa Rica, dirigida por el mexicano Miguel “Piojo” Herrera, termina con solo 7 puntos en la fase y queda fuera de una Copa del Mundo por primera vez después de varios ciclos mundialistas.

El Honduras de Reinaldo Rueda, por su parte, alcanzó los 9 puntos, pero no fue suficiente para avanzar ni siquiera al repechaje.

La tristeza de quedarte a un paso del Mundial… 💔 Reinaldo Rueda, DT de Honduras, no pudo contener las lágrimas en conferencia de prensa luego de que su equipo quedara fuera de la Copa del Mundo en el último minuto pic.twitter.com/4pUdrGicyT — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 19, 2025

• Según expertos y medios, el desempeño de ambas selecciones estuvo marcado por la falta de agresividad ofensiva y una gran tensión en el partido final.

Haití rompe ausencia de medio siglo

Mientras los equipos centroamericanos lamentan su eliminación, Haití protagonizó una hazaña histórica: regresará a un Mundial por primera vez desde 1974.

Haití ganó su partido ante Nicaragua por 2-0, con tantos de Louicius Deedson y Rubén Providence, asegurando el liderato del Grupo C con 11 puntos.

El técnico Sébastien Migné atribuye el éxito al trabajo colectivo, la resiliencia del equipo y una hoja de ruta clara desde el inicio de la eliminatoria.

A pesar de las dificultades políticas en su país, Haití jugó algunos partidos “en casa” fuera de su territorio, lo que añade dramatismo a su clasificación.

Curazao hace más que historia

Curazao, con apenas 155 mil habitantes en su territorio, se convierte en el país con menor población en clasificar a un Mundial.

El cuadro logró su boleto al empatar 0-0 como visitante ante Jamaica, liderando su grupo con 12 puntos.

Su equipo está compuesto mayoritariamente por futbolistas con raíces antillanas que nacieron en los Países Bajos, lo que subraya el carácter global de esta hazaña.

Esta clasificación marca su debut absoluto en la Copa del Mundo, un logro que representa un momento simbólico para el fútbol caribeño.

Repercusiones y balance regional

El fracaso de Costa Rica y Honduras genera preguntas sobre sus proyectos futbolísticos a largo plazo, especialmente en cuanto a la continuidad de sus técnicos y la formación de jugadores que sientan la camiseta.