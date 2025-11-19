Cáncer de próstata, una tarea pendiente en la Legislatura de Querétaro

El diputado local Homero Barrera McDonald presentó ante la Legislatura del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Querétaro, a fin de contribuir a la detección oportuna del cáncer de próstata.

La propuesta plantea adicionar una fracción XIX Bis al artículo 3 y un último párrafo al artículo 113 Quáter de dicha Ley, con el fin de que el Poder Ejecutivo, a través de sus instituciones de salud, sea el responsable directo del desarrollo de programas permanentes de prevención, detección y atención oportuna del cáncer de próstata.

Objeto de la iniciativa

La reforma busca que el Estado, y también los Municipios, incluyan de manera expresa dentro de sus obligaciones en materia de enfermedades no transmisibles, la prevención del cáncer de próstata, estableciendo acciones permanentes que permitan:

– Promover campañas de información y sensibilización.

– Realizar estudios de manera accesible y oportuna durante todo el año.

– Brindar atención adecuada y continua a los hombres diagnosticados con esta enfermedad.

Beneficios de la reforma

Actualmente, la mayoría de las campañas de detección se concentran en el mes de noviembre, sin embargo, con esta modificación a la Ley:

– La detección del cáncer de próstata deberá ser permanente y estar disponible en cualquier centro de salud pública del estado.

– Cualquier hombre podrá acudir en cualquier época del año para solicitar estudios de revisión.

– Se fortalecerá el acceso a la atención médica oportuna, reduciendo riesgos y complicaciones asociadas a diagnósticos tardíos.

– Se contribuirá a mejorar la calidad de vida de los hombres en el estado mediante un enfoque integral de prevención y tratamiento.

Contexto y estadísticas

La iniciativa presentada surge ante un panorama nacional y estatal que demanda acciones inmediatas y sostenidas:

– En México se registran aproximadamente 22 nuevos casos diarios de cáncer de próstata.

– Cada año se identifican alrededor de 25 mil casos nuevos, de los cuales cerca de 8 mil derivan en fallecimientos, reflejando una tasa de mortalidad superior al 30%.

– El 70% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas, lo que complica el tratamiento y aumenta la mortalidad.

– Se estima que para 2040 la incidencia podría incrementar entre 60% y 80%.

– En 2022, el IMSS destinó 2,389.6 millones de pesos al tratamiento de esta enfermedad.

– En Querétaro se registran alrededor de 30 casos nuevos por semana, cifra por debajo del promedio nacional, pero que requiere acciones permanentes para evitar su incremento.

Un compromiso por la salud social

Con esta iniciativa, Barrera McDonald busca fortalecer el marco normativo estatal para enfrentar de manera efectiva uno de los problemas de salud más relevantes para los hombres, impulsando una estrategia preventiva que permita salvar vidas y reducir costos sociales y económicos.