Ni arrastre ni corralón pagarán víctimas de robo de vehículo

El diputado local Enrique Correa presentó una iniciativa para que aquellos ciudadanos que hayan sido víctima de robo de vehículo en el estado de Querétaro, en caso de ser recuperada la unidad, no paguen arrastre ni corralón.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Legislatura local señaló que su propuesta busca proteger a las víctimas de robo de vehículos y modernizar la legislación estatal en materia de tránsito, movilidad y servicios auxiliares en Querétaro.

Adecuación de leyes

La propuesta plantea modificar la denominación de la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro por la de Ley de Servicios Auxiliares de las Vías de Comunicación del Estado de Querétaro, con el propósito de ampliar su alcance y adecuarla a las necesidades actuales del estado.

“Cuando te roban tu coche tienes que pagar el arrastre de la unidad y además el corralón. Sí, suena injusto, pero esa es la realidad que hoy tenemos en nuestra entidad”, estableció Correa Sada.

Por eso he presentado una iniciativa para que, cuando se roben tu coche y la autoridad lo recupere, el arrastre y el corralón no se cobren al propietario. Así defendemos a todos los que son víctima de un delito y, por supuesto, no revictimizamos a los ciudadanos”, declaró Enrique Correa.

Uno de los ejes centrales de esta iniciativa es evitar la revictimización de quienes han sufrido el robo de su vehículo o que su unidad haya sido utilizada en la comisión de un delito, exentándolos de los pagos por arrastre y corralón.

Además, la iniciativa fortalece los servicios de arrastre, salvamento y depósito vehicular e incorpora un nuevo capítulo sobre permisos especiales para emergencias, con el fin de garantizar respuestas más rápidas y eficientes ante accidentes o contingencias.

“Con esta iniciativa protegemos a los ciudadanos y damos pasos firmes hacia un Querétaro más justo y solidario, donde todos cuentan con Correa”, concluyó el legislador.