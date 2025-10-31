CURP Biométrica: cómo sacar tu nueva identidad digital en México

La era de la identidad digital en México ha comenzado oficialmente. El gobierno federal ha puesto en marcha la transición hacia la CURP biométrica, un documento de vanguardia diseñado para ofrecer un nivel de seguridad sin precedentes en la identificación de los ciudadanos. Esta versión avanzada de la Clave Única de Registro de Población no es solo una actualización, sino una completa redefinición de cómo validamos nuestra identidad, buscando erradicar la suplantación, agilizar trámites y, fundamentalmente, fortalecer la seguridad nacional.

Aunque su implementación será gradual, estados como Querétaro ya funcionan como pioneros en este ambicioso proyecto. Si te preguntas cómo sacar la CURP biométrica y qué implica este cambio, esta es la guía definitiva con todo lo que necesitas saber.

¿Qué es la CURP Biométrica y por qué es tan importante?

A diferencia de la CURP tradicional —la tarjeta verde o la impresión en papel que todos conocemos—, la CURP biométrica integra tecnología de punta para crear un perfil de identidad infalsificable.

CURP Tradicional: Se basa en 18 caracteres alfanuméricos y datos demográficos (nombre, fecha de nacimiento, sexo, etc.). Su seguridad es limitada y es susceptible a duplicidades o errores.

CURP Biométrica: A los datos anteriores, añade tus características físicas únicas. Esto incluye: Fotografía del rostro Huellas dactilares de los diez dedos Escaneo del iris Firma electrónica



Esta combinación de datos hace que la verificación de tu identidad sea prácticamente irrefutable. Su implementación, estipulada en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio, tiene objetivos claros: evitar fraudes, proteger tus datos personales y servir como una herramienta crucial para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, al crear una base de datos nacional mucho más robusta y precisa.

Guía Paso a Paso: Cómo Sacar la CURP Biométrica

El proceso para obtener tu nueva identificación digital está diseñado para ser ordenado y seguro, requiriendo tu presencia física para garantizar la autenticidad de los datos.

Paso 1: Agenda tu Cita en Línea

El primer paso es programar tu visita a uno de los módulos autorizados. El Registro Nacional de Población (RENAPO) ha habilitado un portal en línea para este fin.

Ingresa al sitio web oficial designado por RENAPO para el trámite. Busca y selecciona la opción para el trámite de “CURP biométrica” . Completa el formulario con tus datos personales (nombre completo, CURP actual , etc.). calendario para que El sistema te mostrará un que más te convengan, según la disponibilidad de los módulos. Confirma tu cita . El sistema generará un comprobante que debes guardar (imprimir o en formato digital), ya que te será solicitado el día de tu trámite.

Paso 2: Reúne los Documentos Requeridos

Para que tu trámite sea exitoso, deberás presentar los siguientes documentos en original. Asegúrate de tenerlos listos antes de tu cita.

Acta de nacimiento: Debe ser legible y sin enmendaduras.

Identificación oficial vigente: Puede ser tu credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional o cartilla del servicio militar.

Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses de antigüedad (recibo de luz , agua, teléfono, etc.).

CURP actual: La impresión de tu clave actual, preferiblemente la certificada. Si no la tienes, en el mismo Registro Civil pueden ayudarte a verificarla.

Paso 3: Acude al Módulo para la Captura Biométrica

Este es el paso más importante y es estrictamente personal y obligatorio. El día de tu cita, acude al módulo del Registro Civil que seleccionaste.

Un funcionario público validará tus documentos.

Procederán a la captura de tus datos biométricos : te tomarán una fotografía de rostro completo , registrarán las huellas de tus diez dedos en un escáner digital y realizarán un escaneo de tu iris.

Estos datos se integrarán de forma segura a la base de datos nacional, asociándose de manera única a tu CURP.

Querétaro: El Estado Piloto en la Implementación

Querétaro ha servido como campo de pruebas para este proyecto durante los últimos dos años. Gracias a los recursos federales, la Dirección Estatal del Registro Civil ha instalado varios módulos fijos y uno itinerante. Para diciembre de 2024, ya se habían acumulado más de 6,400 registros biométricos en la entidad.

Los módulos en Querétaro se encuentran en:

Municipio de Querétaro: Dos en la Dirección Estatal de Registro Civil , uno en la Oficialía 1 (Centro Histórico) y otro en la Oficialía 2 (Delegación Felipe Carrillo Puerto).

Otros municipios: Corregidora, El Marqués y San Juan del Río

Requisitos Específicos y Costo

Para adultos: Acudir presencialmente con los documentos mencionados. El trámite es totalmente gratuito .

Para menores de edad: Es indispensable que al menos uno de los padres o tutores ya cuente con su propio registro biométrico. Además, deben otorgar su autorización expresa en el momento de la captura de los datos del menor.

El Debate: ¿Será Obligatoria la CURP Biométrica?

Aquí es donde la información se vuelve crucial. Según el decreto que reforma la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, publicado en el DOF el 16 de julio, el panorama es claro. El Artículo 91 Bis establece:

“La Clave Única de Registro de Población (…) será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital”.

El mismo artículo añade que “todo ente público o particular estará obligado a solicitar la CURP para la prestación de sus trámites y servicios”. A las instituciones se les dio un plazo de 90 días (que se cumplió el 16 de octubre) para adaptarse a esta nueva disposición.

Sin embargo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado públicamente que el registro biométrico “es opcional, la gente decide si da sus datos o no”.

¿Cómo interpretar esta aparente contradicción?

La ley la establece como un documento de identificación obligatorio que las instituciones deben aceptar y solicitar. La postura del gobierno, por otro lado, parece indicar que el acto de registrar los datos biométricos por parte del ciudadano será voluntario por el momento. Lo más probable es que, con el tiempo, se vuelva indispensable para realizar trámites esenciales, incentivando así su adopción masiva.

Por ahora, el futuro apunta a una aplicación digital, en la que trabajan RENAPO y el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (CONAFREC), desde donde podrás descargar y portar tu identificación de manera segura en tu teléfono móvil. La CURP biométrica no es solo un trámite más; es el siguiente paso hacia un México más seguro y digitalizado.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.