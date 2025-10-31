“Felifer” visita el Festival de Día de Muertos 2025

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, acudió a la Alameda Hidalgo donde se lleva a cabo el Festival de Día de Muertos 2025, que en esta edición rinde homenaje a la Época de Oro del Cine Mexicano con una ofrenda monumental dedicada a los ídolos del cine nacional.

El Festival de Día de Muertos 2025 también está dedicado a los queretanos Roberto Servín Muñoz, cronista emérito de la ciudad, y Rosalío Solano, fotógrafo y cinematógrafo del cine mexicano.

“Queremos invitar a todas las queretanas y queretanos a que disfruten nuestras festividades de Día de Muertos en la Alameda Hidalgo. Hoy la Alameda está más bonita que nunca. Vengan, viernes, sábado o domingo. Desde las 3 de la tarde tendremos espectáculos artísticos y culturales.

Disfrutar del altar monumental, del kiosco, del vitro-mosaico que se ha preparado con mucho cariño para la gente, el tapete monumental dedicado a nuestras estrellas de la época de oro del cine mexicano. Hay actividades culturales. Pueden dejar recados también para sus seres queridos en el portal que dejamos ahí muy bonito para dedicar palabras a quienes ya se nos adelantaron en el camino. Hoy como nunca antes tenemos una Alameda viva, bonita, para que las familias los disfruten en una de las tradiciones más importantes de nuestro país, que es el Día de Muertos”, comentó.

Durante su recorrido, Macías invitó a las familias queretanas a participar en las diversas actividades del festival y a disfrutar de estas fechas en un ambiente de convivencia, con el propósito de preservar las tradiciones que fortalecen la identidad y la cultura de Querétaro.

El alcalde recorrió los principales atractivos como el tapete elaborado con fibras naturales en el pasillo central de la Alameda y el altar monumental que honra a figuras del cine de oro mexicano como Chavela Vargas, Mario Moreno “Cantinflas”, María Félix y Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”.

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura, Daniela Salgado, destacó que este festival constituye una celebración familiar que promueve el orgullo por las tradiciones mexicanas y rinde tributo a quienes han contribuido a la historia y la identidad cultural del país.

Los cuatro días del festival, las familias podrán disfrutar de 22 actividades culturales entre teatro, danza, música, talleres y maquillaje infantil, con la participación de 242 artistas locales. Las actividades se desarrollan de 15:00 a 22:00 horas y cuentan con la presencia de Fermín “La Calaca” y diversos espectáculos artísticos para toda la familia.