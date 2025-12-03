El corazón se acelera por un instante: la fecha de pago de la luz se acerca y el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no aparece por ningún lado. ¿Lo tiraron por error? ¿Nunca llegó? Perder este documento es un problema común que genera una pregunta urgente: ¿cómo saber mi número de contrato CFE sin recibo para poder pagar y evitar un corte en el servicio?

Afortunadamente, en la era digital, el papel ya no es indispensable. La CFE ha implementado múltiples canales para que puedas acceder a tu información de manera rápida y segura. Esta guía completa te llevará paso a paso a través de todos los métodos oficiales disponibles, te explicará la diferencia entre los distintos números de tu servicio y te dará la confianza para que nunca más te preocupes por un recibo perdido.

El Dato Clave que Realmente Necesitas: Número de Servicio

Antes de sumergirnos en los métodos, es crucial aclarar un punto que confunde a muchos usuarios. Aunque a menudo se usa el término “número de contrato”, el identificador más importante para la CFE al momento de realizar consultas y pagos es el Número de Servicio. Este es un código alfanumérico largo que identifica de manera única tu domicilio y tu medidor. En todos los métodos que veremos a continuación, es este número el que buscarás y utilizarás.

Método 1: La Solución en tu Bolsillo – La App “CFE Contigo”

Esta es, por mucho, la opción más práctica y recomendada para el usuario moderno. La aplicación móvil de la CFE no solo te permite consultar tu número de servicio, sino también pagar, reportar fallas y llevar un historial de tu consumo.

Paso a paso para encontrar tu número en la app:

Descarga la Aplicación: Búscala como “ CFE Contigo ” en la Google Play Store (para Android) o en la App Store (para iPhone). Es una aplicación oficial y gratuita. Regístrate (si es tu primera vez): El proceso de registro es sencillo. Necesitarás proporcionar tu nombre, un correo electrónico válido y crear una contraseña Asocia tu Servicio: Una vez dentro, la app te pedirá que agregues tu servicio. Aquí es donde, si no tienes el número, puedes usar la opción de “Escanear código de barras” de un recibo antiguo. Si no tienes ninguno, no te preocupes, pasa al siguiente método y luego regresa a la app para registrarlo. Consulta tu Información: Si ya tenías tu servicio registrado, simplemente inicia sesión. En la pantalla principal, verás el saldo a pagar y, de manera prominente, tu Número de Servicio . Guárdalo para el Futuro: Una vez que lo tengas, puedes tomarle una captura de pantalla o anotarlo en un lugar seguro . La ventaja es que, una vez registrado en la app, siempre lo tendrás disponible con solo abrirla.

Método 2: Desde tu Computadora – El Portal Web “Mi Espacio” de CFE

Si prefieres gestionar tus servicios desde una computadora, el portal oficial de la CFE es tu mejor aliado.

Paso a paso para usar el portal web:

Accede al Sitio Oficial: Ingresa al portal de la CFE y busca la sección o enlace a “ Mi Espacio “. Crea tu Cuenta: Al igual que en la app, si no tienes un usuario, deberás registrarte proporcionando tus datos personales. Inicia Sesión: Utiliza tu nombre de usuario y contraseña para acceder a tu panel de control. Navega a “Mis Recibos Registrados”: Dentro de tu cuenta, encontrarás una sección dedicada a tus recibos. Ahí podrás ver el historial de tu facturación. Encuentra tu Número: Abre cualquiera de tus recibos anteriores en formato PDF. El Número de Servicio estará claramente visible en la parte superior del documento. Puedes descargar e imprimir el recibo actual para realizar tu pago.

Método 3: La Vía Directa y Universal – La Llamada al 071

Cuando la tecnología falla o simplemente prefieres la atención humana, la línea telefónica de la CFE es un recurso infalible y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Consejos para una llamada exitosa:

Prepárate Antes de Marcar: Para que el asesor pueda ayudarte eficientemente, ten a la mano la siguiente información: Nombre completo del titular del contrato.

Domicilio exacto del servicio: Calle, número, colonia, código postal, municipio y estado Marca el Número 071: Es el número de atención a clientes a nivel nacional y es gratuito. Sigue las Opciones del Menú: Escucha atentamente las opciones y selecciona la que corresponda a “Consulta de saldo” o “Información sobre tu servicio. Eventualmente, te comunicarán con un asesor. Solicita tu Número de Servicio: Explícale al asesor que extraviaste tu recibo y necesitas tu número de servicio para realizar el pago. Proporciónale los datos que te pida para verificar tu identidad y la titularidad del contrato. Anota el Número y el Saldo: Ten papel y pluma a la mano. El asesor te dictará el número de servicio y, si lo deseas, también puede informarte sobre tu saldo pendiente y la fecha límite de pago.

Método 4: El Recurso Presencial – Centros de Atención y CFEMáticos

Si los métodos anteriores no son una opción para ti, siempre puedes acudir personalmente a resolverlo.

¿Qué necesitas para la visita?

Identifica el Centro de Atención más Cercano: Ubica la sucursal de la CFE que te quede más cómoda. Lleva una Identificación Oficial: Es indispensable que lleves tu INE/IFE o cualquier otra identificación oficial vigente del titular del contrato. Solicita la Información en Ventanilla: Explica tu situación al personal de la CFE. Con tu identificación y la dirección del servicio, podrán buscar en el sistema y proporcionarte tu número de servicio e imprimir un duplicado de tu recibo si lo necesitas.

Ahora que Tienes tu Número, ¿Cómo Pagar?

Obtener el número de servicio es solo la primera parte. Una vez que lo tienes, se abre un abanico de posibilidades para pagar tu adeudo:

En la App CFE Contigo: La forma más fácil, con tarjeta de crédito o débito.

En el Portal Web de CFE: Similar a la app, con pago en línea

En Tiendas de Conveniencia y Supermercados: Lleva tu número de servicio a Oxxo, 7-Eleven, Walmart, etc., y podrás pagar en caja.

En Bancos: Puedes pagar en ventanilla o en cajeros automáticos de bancos autorizados.

En CFEMáticos: Los cajeros automáticos de la CFE te permiten pagar con efectivo o tarjeta las 24 horas del día.

Perder el recibo de la luz ya no es sinónimo de estrés. Saber cómo obtener tu número de contrato CFE sin recibo es una habilidad esencial que te da el control total sobre tu servicio. Ya sea a través de la comodidad de la app, la formalidad del portal web o la atención directa del 071, siempre tendrás una forma de cumplir con tus pagos y mantener las luces encendidas.

