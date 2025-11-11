El box profesional llega al Qiu: Una noche de adrenalina en Querétaro

¡Atención, amantes de la adrenalina y el cuadrilátero! El box profesional llega al Qiuasí es, el boxeo profesional regresa a Querétaro con un evento imperdible que promete encender la pasión por los guantes. ¿Y qué mejor lugar para albergar esta velada que el emblemático Qiu Querétaro? Con el respaldo de Diamante Promotions y el valioso apoyo de la Secretaría del Deporte del Municipio de Querétaro, se perfila una función inolvidable. Se esperan cinco emocionantes peleas de corte profesional y diez vibrantes combates amateur, garantizando una gran asistencia y un ambiente inmejorable para todos los aficionados.

El box profesional llega al Qiu

La cita con el pugilismo está programada para el 28 de noviembre, y la acción comenzará temprano. A partir de las 17:00 horas, se dará inicio a los duelos amateur, donde el público tendrá la oportunidad de descubrir y apoyar a los grandes talentos emergentes de nuestra entidad. Posteriormente, a las 19:00 horas, la tensión aumentará con el sonido de la campana que anunciará el inicio de las peleas profesionales. Un momento particularmente especial será el debut de dos prometedores pugilistas surgidos de la Academia Municipal Gratuita: Santiago “El Ondeado” González, quien se medirá en un esperado enfrentamiento contra José “El Espectro” Cisneros.

Combates preliminares que prometen chispas

La cartelera preliminar no se queda atrás en emoción. Los aficionados al boxeo serán testigos de un choque de estilos cuando Brandon “Vato” Arana suba al ring para encarar a Hernán Sánchez Leyva “La Cobra”. En otro de los duelos que anticipan grandes emociones, Fabián Moreno “Black Mamba” se medirá ante Oswaldo Yair Legaspi Meza. Estos combates son la antesala perfecta para los platos fuertes de la noche, y sin duda, mantendrán al público al filo de sus asientos.

La semiestelar y el gran cierre con sabor internacional

La pelea semiestelar tendrá como protagonista a Iván León Benítez “Cachorro”, quien enfrentará un duro compromiso ante Manuel Fabián Guzmán Salazar. Ambos pugilistas no solo buscarán la victoria, sino que tendrán la importante responsabilidad de calentar el ambiente y dejarlo en un punto álgido para lo que será el combate súper estelar, una contienda que ya genera gran expectación.

El clímax de la noche llegará con el combate estelar, una emocionante confrontación entre México y Nicaragua. El ídolo local, Juan Carlos “Inquieto” Barrientos, se medirá en un choque de titanes contra Gerson Omar Larios Sequeira, oriundo del país centroamericano. El “Inquieto” Barrientos sabe que enfrenta una pelea complicada ante un nicaragüense que, sin duda, viene con una motivación inmensa para salir con la victoria. Tras cinco años de carrera profesional, Barrientos confía en lograr un triunfo en su primera pelea en casa, aunque no subestima en lo absoluto a su oponente.

“Inquieto” Barrientos: un estilo aguerrido y feroz

Juan Carlos Barrientos ha destacado que su estilo de pelea es muy aguerrido, muy feroz, por lo que asegura que se brindará al máximo en el cuadrilátero. Su preparación ha sido intensa y minuciosa, lo que le otorga la confianza necesaria para enfrentar de muy buena forma este compromiso que, reitera, no será nada sencillo. Promete un espectáculo de entrega total para su gente.

Adquiere tus boletos y sé parte de esta histórica noche

Los boletos para esta imperdible función de boxeo tendrán un costo de 500 pesos en la localidad de ring side, permitiéndote vivir la acción de cerca, mientras que en la zona general el precio será de 250 pesos. No pierdas la oportunidad de asegurar tu lugar en esta noche llena de adrenalina. Los boletos se pueden adquirir en las oficinas de la Secretaría del Deporte del Municipio de Querétaro, ubicadas en la calle Artesanos #89, Colonia San Pedrito Peñuelas. También estarán disponibles el mismo día del evento en la taquilla habilitada en las instalaciones del Qiu Querétaro. ¡No te quedes fuera de esta gran celebración del boxeo!