Publicidad exterior: la estrategia clave para conquistar el mundo físico en la era digital

QUERÉTARO.- En un mundo donde la atención parece vivir secuestrada por las pantallas de los smartphones, la publicidad exterior emerge no como una reliquia del pasado, sino como un pilar fundamental para el posicionamiento y la conexión real de las marcas con su audiencia. Vallas, espectaculares y anuncios en la vía pública se reinventan para ofrecer un impacto que el entorno digital no siempre puede igualar, convirtiéndose en una pieza esencial de cualquier estrategia de marketing integral.

Para entender el poder y la vigencia de esta herramienta, entrevistamos a Jorge del Villar Fausto, director de Grupo Anunciart, quien compartió las claves del éxito de la publicidad fuera de casa (Out Of Home o OOH) y su evolución en el panorama actual.

La publicidad exterior sigue siendo profundamente relevante porque ofrece una forma única de conectar con las personas en el mundo físico”, afirma del Villar. Aunque las pantallas de los móviles dominan nuestra atención, la calle sigue siendo un espacio donde las marcas pueden generar un impacto y un recuerdo imborrables. Permite llegar a audiencias que no están frente a una pantalla, creando una experiencia más inmersiva que da certidumbre y posicionamiento a las marcas.

La fórmula del éxito: ubicación estratégica y creatividad de impacto

Según el experto, el éxito de una campaña de publicidad OOH no es casualidad, sino el resultado de una estrategia meticulosa. La selección de una ubicación se basa en un análisis profundo que incluye:

Visibilidad y flujo de tráfico: Puntos con alta afluencia de personas y vehículos, como cruces importantes o zonas comerciales clave.

Demografía y público objetivo: Asegurar que la ubicación se alinee con el perfil del consumidor que la marca busca alcanzar.

Análisis del entorno y la competencia: Garantizar que el anuncio destaque y no se pierda en un mar de mensajes.

Una vez elegida la ubicación, el diseño creativo es la pieza final para capturar la atención en segundos. Un anuncio en la calle debe tener un diseño impactante con imágenes y colores que atrapen la mirada; un mensaje claro y conciso, fácil de entender al instante; y una llamada a la acción que invite a la interacción”, detalló del Villar.

La tecnología y el mundo digital: aliados inesperados

Lejos de ser una competencia, la tecnología ha revolucionado la publicidad exterior. Las pantallas digitales (conocidas como DOOH o Digital Out Of Home) permiten una flexibilidad sin precedentes. Gracias a la tecnología, ahora podemos tener contenido dinámico que cambia en tiempo real, una segmentación mucho más precisa de los mensajes y, fundamentalmente, la capacidad de medir y analizar el rendimiento para ajustar las estrategias sobre la marcha”, explicó el director de Grupo Anunciart.

Una de las tendencias más innovadoras es el “Fake Out Of Home” (FOOH), que consiste en crear experiencias publicitarias a través de imágenes o videos CGI que simulan anuncios espectaculares e imposibles en la calle, diseñados específicamente para viralizarse en redes sociales y generar conversación masiva.

La clave, insiste del Villar, es la integración. Un anuncio físico puede y debe conectarse con la estrategia digital a través de hashtags, códigos QR o campañas coordinadas en diferentes canales, creando un ecosistema de comunicación completo.

Medición del éxito y recomendaciones para empezar

El éxito de estas campañas es medible. Se puede cuantificar a través del seguimiento de impresiones y alcance, el análisis de su impacto en las ventas y la retroalimentación directa de la audiencia. Sin embargo, del Villar advierte sobre un error común: “No considerar el entorno y la audiencia local. Es crucial adaptar el mensaje y el diseño al contexto específico para que sea relevante”.

Como caso de éxito, mencionó el lanzamiento de la revista “Inspiración Alternativa” en Querétaro, un proyecto que ha logrado consolidarse como un referente cultural y de negocios gracias a su capacidad para conectar con la comunidad local y ofrecer contenido de valor.

Para aquellas marcas que buscan incursionar por primera vez en este formato, la recomendación de Jorge del Villar es clara: “Recomendaría comenzar con una valla o un espectacular en una ubicación estratégica. Estos formatos ofrecen una alta visibilidad y pueden generar un impacto muy significativo para empezar a construir presencia en el mundo físico.