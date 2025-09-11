Temporada de calor 2025, ¿cuándo termina?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, la temporada de calor para las zonas noreste, oriente, centro y sureste del país concluye aproximadamente el 22 de mayo.

A partir de esa fecha, se espera que la llegada de las lluvias vaya mitigando la intensidad del calor.

Subtítulo 2: Persistencia del calor en algunas regiones

Aunque la fecha oficial marca el fin del calor más fuerte en muchas áreas, en estados del norte y sureste del país las temperaturas seguirán siendo altas durante varios meses más.

En estas regiones el calor puede prolongarse hasta julio o incluso septiembre, dependiendo de los patrones de lluvias y fenómenos naturales como la canícula.

Subtítulo 3: Factores que contribuyen al cambio climático del calor

La UNAM ha señalado que aunque 2025 no alcanzará los extremos térmicos registrados en 2024, el país sigue enfrentando olas de calor cada vez más frecuentes, atribuibles al cambio climático.

Subtítulo 4: Impactos esperados y recomendaciones para la población

Salud: El calor prolongado aún representa riesgo de deshidratación, golpes de calor y complicaciones para grupos vulnerables (niños, ancianos, personas con enfermedades respiratorias).