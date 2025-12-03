Gentrificación CDMX: el nuevo mapa de precios y la lucha por la vivienda en 2025

La Ciudad de México, un crisol de culturas y oportunidades, enfrenta en 2025 un fenómeno urbano que está redefiniendo su tejido social y económico: la gentrificación CDMX. Barrios tradicionales y emblemáticos como Roma Norte, Condesa y Polanco se han convertido en territorios de alta demanda internacional, haciendo que el acceso a la vivienda para sus habitantes históricos sea cada vez más difícil. Este proceso, impulsado por diversos factores, genera una creciente tensión entre el progreso urbano y el derecho a permanecer.

Las colonias donde vivir es un lujo: el encarecimiento en la cdmx

La gentrificación CDMX se manifiesta en un aumento drástico de los precios de renta, desplazando a cientos de personas hacia zonas menos costosas. En 2025, algunas colonias de la capital alcanzan rentas promedio que eran impensables hace apenas una década:

Con un promedio de 54,340 pesos mensuales, es una zona de desarrollos verticales de lujo, centros comerciales y oficinas. Hipódromo (Cuauhtémoc): Sus rentas de 46,680 pesos mensuales la convierten en un foco turístico, con alta presencia de Airbnb y cafeterías gourmet.

Además de estas zonas ya consolidadas, colonias como Tabacalera, Lomas de Sotelo y Tacubaya están experimentando un encarecimiento significativo, escalando al top de las zonas más caras y superando a otras tradicionalmente exclusivas, como se señala en el informe “Radiografía del mercado inmobiliario 2025. Tacubaya, por ejemplo, ha visto un incremento de más del 78% en el valor de los alquileres en dos años, llegando a 352.52 pesos por metro cuadrado.

Colonias más accesibles: opciones para un presupuesto ‘terrenal’

A pesar del encarecimiento generalizado, la CDMX aún ofrece opciones con precios más accesibles. Estas son algunas de las colonias donde, en 2025, todavía es posible encontrar rentas por debajo de la media, sin perder conectividad con el resto de la ciudad:

Desde 3,500 pesos mensuales, es una de las opciones más económicas en la capital. Del Mar (Tláhuac): Con rentas desde 4,500 pesos, cercana a la Línea 12 del Metro.

Entre 9,000 y 11,000 pesos, a minutos del AICM. Colonia Doctores (Cuauhtémoc): A pesar de su ubicación céntrica y revitalización, ofrece rentas entre 8,500 y 12,500 pesos, siendo una “ganga” por su proximidad a zonas de moda.

El impacto de airbnb y el mundial 2026 en la gentrificación cdmx

Las plataformas de alojamiento temporal como Airbnb son un factor crucial en la gentrificación CDMX. Durante el primer trimestre de 2025, el número de inmuebles en renta a corto plazo a través de Airbnb aumentó en colonias como Roma Norte, Hipódromo Condesa y Tabacalera. La CDMX es la tercera ciudad de Latinoamérica con mayor presencia de Airbnb, solo por debajo de Río de Janeiro y Buenos Aires.

Este incremento en la oferta de alojamiento turístico reduce la disponibilidad de vivienda para renta a largo plazo, generando una “onda expansiva de desplazamiento” de los habitantes originales. Expertos advierten que, con miras al Mundial de 2026, zonas cercanas al Estadio Azteca como Santa Úrsula, Coapa y Coyoacán podrían experimentar un disparo en los precios de renta debido a la alta demanda que se espera.

El problema es que muchos de los nuevos inquilinos no son residentes permanentes, sino turistas o trabajadores remotos (“nómadas digitales”) con mayor poder adquisitivo, lo que eleva los precios y desplaza a las comunidades locales.

La respuesta oficial: regulación y políticas contra el desplazamiento

Ante la creciente problemática, el gobierno de la Ciudad de México ha impulsado políticas para regular la gentrificación CDMX. En abril de 2024, se publicó una nueva regulación para plataformas digitales de alojamiento, estableciendo que los anfitriones solo pueden registrar un máximo de tres inmuebles bajo la Ley de Turismo. Quienes deseen ofertar más, deberán operar bajo la regulación de la Ley de Establecimientos Mercantiles, lo que implica contar con un uso de suelo comercial y estar sujetos a supervisión y sanciones.

Recientemente, la actual administración de Clara Brugada anunció la implementación del “Bando 1 contra la gentrificación”, una herramienta con 14 medidas para evitar la expulsión de habitantes y el encarecimiento de rentas. Entre ellas, destaca:

Estabilizar las rentas habitacionales para que no superen la inflación.

Crear un “Índice de Precios de Alquiler Razonable”.

Reforzar el programa de vivienda pública en arrendamiento en zonas de tensión inmobiliaria.

Combatir la especulación inmobiliaria y promover la vivienda social.

Crear la “Defensoría de los Derechos Inquilinarios” para proteger a arrendatarios y arrendadores.

Sin embargo, a pesar de estas regulaciones, expertos señalan que su impacto aún no se refleja plenamente y que son necesarias medidas más contundentes para proteger el derecho a la vivienda y democratizar el acceso a la ciudad para todos los habitantes, no solo en el centro, sino también en las periferias. La gentrificación CDMX es un desafío complejo que requiere una mirada integral y social para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para todos.