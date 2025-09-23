Casa Snoopy en CDMX: guía de la nueva cafetería temática

Casa Snoopy es la primera cafetería oficial de Peanuts en Latinoamérica, ubicada en la colonia Condesa de la Ciudad de México (Av. Nuevo León 247). Este nuevo espacio temático celebra el 75 aniversario de la icónica tira cómica y ofrece postres, bebidas y platillos inspirados en Snoopy, Charlie Brown y toda la pandilla. Además de la cafetería, cuenta con una tienda de mercancía oficial y es un lugar pet friendly. Para visitar la cafetería es necesario hacer una reservación a través de Open Table, aunque se puede acceder a la tienda y al servicio para llevar sin ella.

Un Refugio de Nostalgia en el Corazón de la Condesa

Hay personajes que trascienden el papel y se convierten en parte de nuestra familia. Y en ese panteón de íconos de la cultura pop, pocos ocupan un lugar tan especial como Snoopy, Charlie Brown y la pandilla de Peanuts. Durante 75 años, sus aventuras, sus reflexiones filosóficas y su humor tierno nos han acompañado, enseñándonos sobre la amistad, la perseverancia y la belleza de las pequeñas cosas.

Ahora, para celebrar este monumental aniversario, un pedacito de ese universo de papel ha cobrado vida en el lugar más inesperado: una casona en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Casa Snoopy, la primera cafetería oficial de Peanuts en toda Latinoamérica, ha abierto sus puertas, y es todo lo que un fan podría soñar.

¿Qué es Exactamente Casa Snoopy?

Casa Snoopy no es una simple cafetería con un par de dibujos en la pared. Es una experiencia inmersiva, un homenaje cuidadosamente diseñado que te transporta directamente a las viñetas creadas por el genio Charles M. Schulz.

El ambiente: Desde el momento en que entras, te sientes dentro de la tira cómica. Murales gigantes de Snoopy durmiendo en su casita, de Lucy en su puesto de “Ayuda Psiquiátrica” y de Charlie Brown intentando (una vez más) patear el balón de fútbol , decoran las paredes. El diseño, los colores y la música están pensados para evocar la nostalgia y la calidez del mundo de Peanuts.

La Cafetería: El corazón del lugar. Ofrece un menú temático con postres , pasteles, donas y bebidas, cada uno inspirado en un personaje de la pandilla.

La tienda: Por supuesto, no podía faltar una tienda con mercancía oficial . Aquí encontrarás desde peluches y ropa hasta tazas y artículos de papelería que no encontrarás en ningún otro lugar.

Un Lugar Pet Friendly: Fiel al espíritu del amante de los perros que era Schulz, Casa Snoopy es pet friendly . Puedes llevar a tu propio “Snoopy” para que disfrute del ambiente y se tome fotos en los diferentes spots.

El Menú: Un Festín para los Fans

La carta de Casa Snoopy es un desfile de referencias y sabores deliciosos. Podrás encontrar postres temáticos como:

El pastel de “Charlie Brown”, con su icónico diseño en zigzag.

Donas de “Woodstock”, amarillas y adorables.

Bisquets y galletas con la forma de la casita de Snoopy.

Y una gran variedad de cafés, tés y bebidas frías para acompañar.

Guía Práctica para tu Visita

La Reservación (¡Indispensable!)

¿Cómo Reservar? Debido a la altísima demanda, para poder sentarte en la cafetería es obligatorio hacer una reservación a través de la plataforma Open Table .

¡Se agotan rápido! Las reservaciones para el mes de septiembre se agotaron en cuestión de horas. Te recomendamos estar muy atento a sus redes sociales para saber cuándo se liberan las fechas para los próximos meses.

La Opción sin Reservación: Si no consigues lugar, no te desanimes. Puedes visitar Casa Snoopy sin reservación para conocer la tienda y pedir alimentos y bebidas para llevar .

Ubicación y Horarios:

Dirección: Avenida Nuevo León 247, colonia Hipódromo Condesa, CDMX. (Muy cerca de la estación del Metrobús Nuevo León).

Horario: De 10:00 a 20:00 horas.

La Historia Detrás del Ícono: Charles M. Schulz y el Nacimiento de Peanuts

Para apreciar realmente Casa Snoopy, vale la pena recordar la historia de su creador.

Los inicios: Charles M. Schulz, un dibujante de Minnesota, comenzó su carrera con una tira llamada “Li’l Folks” en 1947. Ahí apareció por primera vez un niño cabizbajo y adorable llamado Charlie Brown.

El Origen de Snoopy: El personaje de Snoopy está inspirado en el perro real de la infancia de Schulz, llamado Spike, a quien le encantaba comer objetos extraños como alfileres.

El Nombre que Odiaba: En 1950, el United Features Syndicate aceptó publicar su tira, pero con una condición: cambiarle el nombre a “Peanuts” (Cacahuates), inspirado en un programa infantil de la época. A Schulz nunca le gustó ese nombre; le parecía denigrante.

Un Fenómeno Global: A pesar del nombre, la tira fue un éxito rotundo. Para los años 60, se publicaba en más de 2,000 periódicos en todo el mundo

Un Hombre Orquesta: Una de las cosas más asombrosas de Peanuts es que, durante sus casi 50 años de existencia, Schulz lo hizo todo él solo : escribió, dibujó, entintó y letró cada una de las tiras, sin la ayuda de asistentes. Un logro sin precedentes en la historia del cómic.

Schulz falleció en febrero del 2000, justo un día antes de que se publicara su última tira de despedida, dejando un legado de personajes que nos enseñaron que está bien sentirse inseguro, que la amistad es el mejor refugio y que, a veces, la felicidad es simplemente una mantita de seguridad.

Un Homenaje a la Altura de la Leyenda

Casa Snoopy es mucho más que una simple cafetería temática. Es un homenaje hecho con amor y respeto a una de las obras más importantes de la cultura pop del siglo XX. Un lugar que entiende que Peanuts no es solo para niños; es para cualquiera que alguna vez se haya sentido un poco como Charlie Brown, pero que siempre ha tenido un Snoopy a su lado.

Es un espacio para la nostalgia, para la foto perfecta, para un café delicioso y, sobre todo, para recordar por qué, 75 años después, seguimos amando a esa pandilla de niños que, con su simpleza y su profunda sabiduría, nos enseñaron a ver el mundo de una manera un poco más amable.

Si eres fan de Snoopy, esta es una parada obligatoria en tu próxima visita a la Condesa. Y si no lo eres, quizás después de un café y un pastel en su compañía, termines siéndolo.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.