Cómo hacer ponche de frutas navideño: receta y sus secretos

Para hacer ponche de frutas navideño al estilo tradicional mexicano, la receta es muy sencilla. En una olla grande, pon a hervir 4 litros de agua con piloncillo y canela. Una vez que se disuelva, agrega las frutas duras como tejocotes y caña de azúcar. Cocina por unos 15 minutos y luego añade el resto de las frutas picadas, como manzana, guayaba, ciruela pasa, tamarindo y flor de jamaica. Deja que todo hierva a fuego lento durante al menos una hora para que los sabores se integren. Al final, puedes añadir un “piquete” de ron, tequila o brandy.

El Aroma de la Navidad Mexicana en una Taza

Hay aromas que son sinónimo de Navidad. El olor del pino, de las galletas de jengibre, del bacalao en la cocina… pero en México, hay uno que reina por encima de todos: el perfume dulce y especiado del ponche de frutas hirviendo lentamente en la estufa.

Esta bebida caliente, humeante y llena de trozos de fruta de temporada, no es solo una bebida; es el corazón líquido de nuestras posadas y reuniones decembrinas. Es el abrazo que nos calienta en las noches frías, el sabor que acompaña los tamales y los buñuelos, y el pretexto perfecto para la convivencia.

Aunque parezca una receta compleja, la realidad es que hacer ponche de frutas es increíblemente fácil. Es un platillo generoso, que te permite jugar con los ingredientes y adaptarlo a tu gusto. Aquí te compartimos la receta tradicional, los secretos de la abuela y un poco de la fascinante historia de esta bebida que ha viajado por el mundo para convertirse en un ícono de la Navidad mexicana.

Un Viaje por el Mundo: El Sorprendente Origen del Ponche

Aunque lo consideramos 100% nuestro, el ponche es un verdadero ciudadano del mundo. Su historia es un fascinante viaje de mestizaje cultural.

El Origen en la India: La palabra “ponche” viene del hindi “pāñč” , que significa “cinco”. Esto se debe a que la receta original de la India se preparaba con cinco ingredientes: alcohol, azúcar, limón, agua y té o especias.

La Adopción Inglesa: Los marineros británicos que comerciaban en la India en el siglo XVII se enamoraron de la bebida y la llevaron a Inglaterra, donde se popularizó enormemente.

La Llegada a México: A través de España , el concepto del ponche llegó a la Nueva España. Pero aquí, como con tantas otras cosas, lo hicimos nuestro. Reemplazamos los ingredientes originales con la increíble abundancia de frutas de nuestra tierra y lo adaptamos a nuestras celebraciones.

Así, lo que comenzó como una bebida india, se convirtió en la máxima expresión de la Navidad mexicana.

La Receta Tradicional del Ponche Navideño

Esta es la receta base. Siéntete libre de añadir o quitar frutas según tu gusto o lo que encuentres en el mercado.

Ingredientes (para una olla grande, aprox. 20-25 tazas)

La Base: litros de agua . 2 conos de piloncillo (o 1 ½ tazas de azúcar mascabado). 2 rajas de canela grandes.

Las Frutas (el alma del ponche): 500 gramos (½ kilo) de tejocotes , pelados. 3-4 trozos de caña de azúcar , pelados y partidos en bastones. 6 guayabas , partidas en cuartos. 3-4 manzanas amarillas, descorazonadas y partidas en cubos 1 taza de ciruela pasa sin hueso. ½ taza de pasitas . ½ taza de flor de jamaica . ½ taza de vainas de tamarindo , peladas y sin hebras.

El “Piquete” (Opcional, solo para adultos): Ron, brandy o tequila al gusto.



Preparación Paso a Paso (¡más fácil de lo que crees!):

Prepara la Base Aromática: En una olla grande y profunda (si tienes una de barro, ¡úsala!), pon a calentar los 4 litros de agua.

Añade el piloncillo y las rajas de canela. Calienta a fuego medio, moviendo ocasionalmente, hasta que el piloncillo se disuelva por completo. Añade las Frutas Duras: Una vez que el piloncillo se haya disuelto, es hora de añadir las frutas que necesitan más tiempo de cocción. Agrega los tejocotes y los bastones de caña de azúcar.

Deja que hierva a fuego medio durante unos 15-20 minutos. Esto ayudará a que los tejocotes se ablanden y la caña suelte su dulzor. El Resto del Ejército Frutal: Ahora, baja el fuego y añade el resto de las frutas: las guayabas, las manzanas, la ciruela pasa, las pasitas, la jamaica y el tamarindo.

Remueve suavemente para que todo se integre. La Magia de la Cocción Lenta: Deja que el ponche hierva a fuego muy bajo, con la olla semi-tapada, durante al menos una hora .

Este es el secreto de un buen ponche: la cocción lenta permite que todas las frutas suelten su sabor y se impregnen del dulzor del piloncillo y la canela. Tu casa empezará a oler a Navidad. El Toque Final (El “Piquete”): Si vas a añadir licor, hazlo justo al final, una vez que hayas apagado el fuego, para que el alcohol no se evapore. La tradición es servir el ponche en la taza y que cada quien le añada un “piquete” de ron o tequila a su gusto. ¡A Servir! El ponche se sirve bien caliente. Con un cucharón, asegúrate de que cada taza lleve una buena porción de la fruta cocida. Es una bebida y un postre, todo en uno.

Trucos y Variaciones para un Ponche Espectacular

¿Cómo pelar los tejocotes fácilmente? Ponlos a hervir en agua por 5 minutos. Luego, pásalos a un tazón con agua fría . La piel se desprenderá con mucha facilidad.

Otras frutas que puedes añadir: Pera, naranja en rodajas, guayaba rosa o trozos de piña.

Un toque extra de especias: Puedes añadir un par de anís estrella o unos cuantos clavos de olor a la cocción para un sabor más complejo.

El ponche del día siguiente: Como con los buenos caldos, el ponche sabe aún mejor al día siguiente, cuando los sabores han tenido toda la noche para concentrarse. ¡Recalentado es una delicia!

La Bebida que Abraza

Hacer ponche de frutas es mucho más que seguir una receta. Es participar en un ritual que nos conecta con la familia, con los amigos y con la esencia de la Navidad mexicana. Es el sabor de las posadas, de las pláticas junto al árbol y de las noches frías compartidas con la gente que queremos.

Esta bebida es la prueba de que, a veces, los ingredientes más simples —fruta, agua y especias— pueden crear la poción más mágica de todas. Así que este diciembre, no te limites a comprarlo. Anímate a prepararlo en casa. Llena tu hogar con su aroma y comparte una taza de este abrazo líquido con tus seres queridos. Porque eso, al final del día, es el verdadero sabor de la Navidad.

