Paganini y Rachmaninov llegan a Querétaro en la música de la OFEQ

La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) conjugará el virtuosismo y la emoción durante el homenaje que brindará a dos gigantes de la música universal: Paganini y Rachmaninov.

El concierto con la música de Paganini y Rachmaninov será el próximo 25 de septiembre, en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Querétaro.

Bajo la dirección del maestro Mark Kadin, director titular de la OFEQ, se invita al público a dejarse envolver por la fuerza del romanticismo y a disfrutar de una velada que celebrará tanto la técnica deslumbrante como la profundidad del sentimiento humano.

En primer lugar, el público asistente disfrutará del concierto número 2 para violín y orquesta, de Paganini, que será interpretado por el destacado violinista David Rivera.

Estrenada en 1827, la partitura es una muestra del genio técnico y expresivo del llamado “violinista del diablo”, quien transformó para siempre el arte de ese instrumento con su estilo innovador y deslumbrante.

Posteriormente, el público asistente al Teatro Metropolitano escuchará la Sinfonía número 2 en mi menor, de Rachmaninov.

Compuesta en 1907, tras un periodo de crisis creativa, esta obra se ha convertido en una de las más queridas del repertorio sinfónico por su intensidad emocional, su lirismo inconfundible y su poderoso mensaje de esperanza.

El violinista mexicano David Rivera ha consolidado una destacada carrera como solista y músico de cámara.

Su talento lo ha llevado a presentarse en escenarios de México, Europa y Estados Unidos, donde ha recibido el reconocimiento tanto de la crítica especializada como del público por la brillantez de su técnica y la sensibilidad de su interpretación.

Rivera ha colaborado con diversas orquestas nacionales e internacionales y ha sido invitado a festivales de gran prestigio, donde se le distingue por su estilo refinado y su capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia, pues representa a una nueva generación de intérpretes mexicanos que, con disciplina y pasión, llevan la música clásica a nuevas audiencias.

Con este concierto, la OFEQ reafirma su compromiso de acercar la gran música a todos los públicos, ofreciendo experiencias artísticas que trascienden el tiempo y la historia.

Los boletos están disponibles en la dirección www.filarmonicadequeretaro.org y en los puntos de venta físicos: Hospital Ángeles de Querétaro y en calle Altamirano Norte, número 18, en el Centro Histórico de la ciudad.