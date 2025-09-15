Torre Eiffel Apodaca: un viaje a París y Nueva York sin salir de Nuevo León

Imagina pasear por París y, en cuestión de minutos, encontrarte en Nueva York, todo sin salir de México. Esta experiencia es posible en Apodaca, Nuevo León, un municipio que ha transformado un parque local en un destino temático sorprendente. Desde hace casi seis años, el Parque de la Colonia Santa Cecilia alberga réplicas a escala de la emblemática Torre Eiffel y la majestuosa Estatua de la Libertad, ofreciendo a sus visitantes un pedacito de Europa y Estados Unidos en el corazón de Nuevo León.

El parque temático de santa cecilia: un sueño hecho realidad

Lo que inicialmente se concibió como un parque acuático, evolucionó para convertirse en un parque deportivo y cultural que rompe esquemas. La decisión de instalar estas icónicas esculturas fue parte de un programa de remodelación de la Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento de Apodaca. La intención era clara: “acercar a la población a los emblemas mundiales de la arquitectura universal”, fomentando el conocimiento cultural y ofreciendo un espacio de recreación único.

El parque no solo cuenta con las réplicas de la Torre Eiffel Apodaca y la Estatua de la Libertad, sino también con juegos infantiles, un gimnasio al aire libre y una pista de tartán, convirtiéndolo en un espacio multifuncional para toda la familia. Su ubicación en la Avenida Santa Cecilia lo hace accesible y un punto de encuentro para la comunidad.

Las réplicas: un homenaje a íconos mundiales

La torre eiffel de apodaca: un símbolo parisino en méxico

La Torre Eiffel, ícono de París y de Francia, fue inaugurada en 1889 como una estructura temporal para la Exposición Universal. Con 300 metros de altura (324 con antena), es una obra maestra de hierro pudelado que pesa más de 10 mil toneladas. La réplica en Apodaca, aunque de menor escala, ha capturado la esencia del monumento original, volviéndose viral en redes sociales gracias a visitantes sorprendidos que la confunden con la original. Este fenómeno ha generado curiosidad y atraído a más personas a conocerla.

La estatua de la libertad: un regalo de amistad

La Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más famosos de Nueva York y del mundo, fue un regalo del pueblo francés a Estados Unidos en 1886 para conmemorar su independencia y la amistad entre ambas naciones. Diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi con estructura de Alexandre Gustave Eiffel, esta escultura es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1984. En Apodaca, su réplica rinde homenaje a este símbolo universal de libertad, permitiendo a los visitantes tomarse una “selfie” con un pedazo de historia mundial.

Cómo llegar y disfrutar de este atractivo regiomontano

Visitar la Torre Eiffel Apodaca y la Estatua de la Libertad es una actividad ideal para pasar un día diferente en Nuevo León. Si te encuentras en el Centro de Monterrey, puedes llegar en coche tomando la Avenida Cuauhtémoc, luego Félix U. Gómez (Vía Adolfo López Mateos) hasta la Carretera Santa Rosa – Mezquital, para finalmente girar en Avenida Chopo y Camino Real a Santa Rosa. Para quienes prefieren el transporte público, varias rutas de autobús, como la 101 Ébanos o la 117 Quinta Colonia, te acercarán al Parque Santa Cecilia. También puedes optar por un taxi por aplicación, asegurándote de especificar la ubicación en Apodaca.

Este parque temático es un ejemplo de cómo una iniciativa local puede ofrecer una experiencia cultural y recreativa única, acercando a la población a emblemas mundiales de la arquitectura sin necesidad de viajar miles de kilómetros. Es, sin duda, un rincón mágico en Nuevo León que vale la pena descubrir. Para más información sobre el municipio, puedes consultar el portal del Gobierno de Apodaca o noticias en medios como MVS Noticias.