Chabelo: La fascinante vida de Xavier López, el amigo de todos los niños

El 25 de marzo de 2023, la noticia del fallecimiento de Xavier López “Chabelo” conmocionó a México y a toda Latinoamérica. Con 88 años, el “amigo de todos los niños” dejaba un legado imborrable tras más de 40 años en la televisión. Sin embargo, la vida de Xavier López fue mucho más rica y sorprendente de lo que muchos conocen, abarcando desde una promisoria carrera en la medicina hasta un servicio militar inesperado y una multifacética trayectoria en el entretenimiento.

De la bata blanca al set de televisión: la inusual vocación de Chabelo

Uno de los datos más intrigantes en la biografía de Xavier López es su paso por la medicina. Aunque su personaje de niño eterno lo hizo famoso, Chabelo estudió medicina en la UNAM. Nacido en Chicago, Illinois, de padres leoneses, Xavier cursó su educación básica en León, Guanajuato. A sus 18 años, a petición de su padre, José Luis López, quien era médico, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante un tiempo, incluso ejerció la profesión en un sanatorio particular, adquiriendo experiencia práctica. Sin embargo, la vida le tenía preparado otro camino. Fue en su segundo año de licenciatura cuando decidió abandonar la carrera, una decisión que no fue del agrado de su padre, quien veía a los actores con recelo. Pero Xavier ya había descubierto su verdadera vocación, una que lo llevaría a la fama mundial.

Primeros pasos en el ejército y el entretenimiento

Antes de su incursión en la medicina, Xavier López vivió otra experiencia inesperada. A los 18 años, fue reclutado por el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Corea, sirviendo algunos meses en una base militar en San Diego. Afortunadamente, nunca combatió, ya que el conflicto terminó en aquellos días.

Tras dejar la medicina, el destino lo llevó a Televicentro (futura Televisa), donde un vecino lo invitó a trabajar como asistente de producción. Poco a poco, fue escalando puestos hasta ser Jefe de Piso. En ese ambiente, descubrió su pasión por la actuación, lo que lo llevó a estudiar arte dramático. Fue en 1956, durante el programa “Carrusel Musical”, cuando el personaje de Chabelo, un niño travieso con pantalones cortos y voz aguda, nació, un apodo que lo acompañaría por el resto de su vida y lo convertiría en una leyenda.

Un legado multifacético: televisión, música y más

El impacto de Chabelo en la cultura mexicana es innegable. Su programa “En Familia con Chabelo” se mantuvo al aire por 48 años ininterrumpidos, marcando la infancia de varias generaciones y valiéndole dos Récord Guinness: uno como el conductor infantil con la carrera más larga, y otro por interpretar al mismo personaje durante 57 años.

Pero su talento no se limitó a la televisión. Xavier López Chabelo también fue un exitoso cantante, grabando 30 discos con la voz de su personaje, con canciones icónicas como “El Garabato Colorado. Incluso llegó a grabar una canción inédita, “El León”, con la legendaria banda Caifanes para el álbum “Los Cuates de Chabelo”. En el cine, participó en más de 30 películas, compartiendo pantalla con figuras como Cantinflas y Mauricio Garcés.

Fuera de los reflectores, era un coleccionista apasionado de motocicletas y ranas, animales que admiraba por su capacidad de “ir siempre hacia adelante. Su vida personal también tuvo sus matices, con dos matrimonios, el segundo con Teresita Miranda, con quien compartió más de 54 años y tuvo tres hijos: Óscar, Xavier y Gabriel.

El legado de Chabelo va más allá de un personaje. Fue un hombre multifacético que, con su carisma y profesionalismo, se ganó el cariño de millones. Su historia es un recordatorio de que la vocación puede encontrarse en los caminos más inesperados y que la perseverancia puede llevar a construir un legado que trasciende el tiempo. Para saber más sobre su figura, puedes consultar artículos en medios como Excelsior o Milenio.