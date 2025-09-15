¿A qué hora es el grito de independencia 2025? guía completa

El Grito de Independencia con la presidenta Claudia Sheinbaum será el lunes 15 de septiembre de 2025, como a eso de las 11 de la noche, hora del centro. Como siempre, será en el balcón del Palacio Nacional, frente al Zócalo de la CDMX. Lo vas a poder ver en la tele o en las redes sociales del gobierno.

La Noche que México Grita al Unísono: ¡Viva México!

Llega septiembre y el cuerpo lo sabe. Es el mes más mexicano, y en el corazón de todo, está la noche del 15. Es la noche en que recordamos a los que nos dieron patria, en la que nos juntamos con la familia y los amigos y, sobre todo, en la que gritamos con todo el orgullo “¡Viva México!”.

Y este 2025, la cosa se va a poner especial. No solo es el 215 aniversario del inicio de la Independencia, sino que será la primera vez en la historia que una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dará el Grito desde Palacio Nacional. Un momento histórico que nadie se querrá perder.

Si quieres ser parte de este evento, ya sea lanzándote al Zócalo o viéndolo desde tu casa, aquí te dejamos la guía definitiva con todo lo que necesitas saber.

El Corazón de la Fiesta: El Zócalo de la CDMX

Como dicta la tradición, el epicentro de la celebración nacional será la Plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México. Este lugar, que ha sido el corazón político y social del país desde tiempos prehispánicos, se vestirá de verde, blanco y rojo para recibir a miles de mexicanos y extranjeros.

La Ceremonia Oficial:

¿Cuándo? Lunes, 15 de septiembre de 2025.

¿A qué hora? Aunque puede variar un poco, el momento bueno, cuando la presidenta salga al balcón, será a las 11 de la noche .

¿Qué sucederá? La presidenta Sheinbaum tomará la Campana de Dolores, la hará repicar y lanzará las arengas a los héroes de la patria, culminando con el triple grito de “¡Viva México!”. Inmediatamente después, se entonará el Himno Nacional y un espectacular show de fuegos artificiales iluminará el cielo de la capital.

La presidenta ha adelantado que será una ceremonia “muy austera”, en línea con la filosofía de su gobierno, y que estará acompañada únicamente por su gabinete. Pero las puertas del Zócalo estarán abiertas para todo el pueblo que desee asistir.

La Verbena Popular: Música y Fiesta antes del Grito

La celebración en el Zócalo no comienza a las 11 de la noche. Desde las 20:00 horas (8:00 p.m.), la plancha se convertirá en un gran escenario con un concierto gratuito para calentar los ánimos.

Los artistas confirmados para este año son:

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho: Una de las agrupaciones más icónicas de la música de banda sinaloense.

Grupo Legado de Grandeza.

Alejandra Ávalos.

¿Dónde y Cómo Ver el Grito de Independencia en Vivo?

Si no puedes o no quieres ir al Zócalo, hay muchas formas de seguir la transmisión en vivo.

Por Televisión Abierta:

Las principales cadenas nacionales, como Televisa, TV Azteca e Imagen Televisión , realizarán una amplia cobertura en vivo desde el Zócalo.

Por Internet (la opción más directa):

Puedes seguir la transmisión oficial a través de las redes sociales del Gobierno de México y de la propia presidenta.

Un Poco de Historia: ¿Por Qué Gritamos el 15 de Septiembre?

El Grito Original: La madrugada del 16 de septiembre de 1810 , el cura Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar la campana de la parroquia de Dolores, en Guanajuato, para convocar al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno virreinal. Ese fue el verdadero “Grito de Dolores”.

La Tradición del 15: ¿Por qué lo celebramos la noche del 15? La tradición de adelantar la ceremonia a las 11 de la noche del día 15 fue, según la creencia popular, una decisión del presidente Porfirio Díaz , para que coincidiera con la celebración de su propio cumpleaños. Aunque hay debate histórico al respecto, la costumbre se arraigó y ha perdurado hasta nuestros días.

La Campana en Palacio Nacional: La campana que Hidalgo hizo sonar en Dolores no siempre estuvo en la Ciudad de México . Fue el mismo Porfirio Díaz quien, en 1896, ordenó que la trasladaran y la colocaran en el balcón central del Palacio Nacional , donde es repicada cada año por el presidente en turno.

La Arenga: ¿Qué se Grita el 15 de Septiembre?

Aunque cada presidente le da su toque personal, la arenga sigue un protocolo tradicional que recuerda a los héroes que iniciaron la lucha:

¡Mexicanos!

¡Vivan los héroes que nos dieron patria!

¡Viva Hidalgo!

¡Viva Morelos!

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!

¡Viva Allende!

¡Viva Aldama!

¡Viva la independencia Nacional!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!

El Festejo Continúa: El Desfile Militar del 16 de Septiembre

La celebración no termina con el Grito. La mañana del 16 de septiembre, las calles de la Ciudad de México se vuelven a llenar para presenciar el tradicional Desfile Militar.

Recorrido: El desfile arranca en el Zócalo capitalino , recorre el Paseo de la Reforma y concluye en el Campo Marte.

Participantes: Es una impresionante exhibición de las Fuerzas Armadas de México (Ejército, Marina y Fuerza Aérea), así como de la Guardia Nacional.

Una Noche para Sentirnos Orgullosos

El Grito de Independencia es mucho más que una ceremonia. Es el momento en que todos, sin importar de qué equipo le vayamos o qué pensemos, nos unimos para celebrar que somos mexicanos. Y este año, será histórico. Saber a qué hora es el Grito de Independencia es prepararse para ver el primer grito de una presidenta. Es una noche para juntarse, comer rico y gritar con todas las ganas “¡Viva México!”.

