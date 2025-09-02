La Arrolladora Banda El Limón actuará el 15 de septiembre en el Zócalo

La Arrolladora Banda El Limón se presentará la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco del centésimo décimo quinto aniversario del Grito de Independencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la participación de La Arrolladora Banda El Limón, junto con otros artistas que amenizarán el festejo patrio.

La presentación comenzará a las 20:00 horas

Los intérpretes de El final de nuestra historia, Mi segunda vida y Si tu amor no vuelve tendrán su concierto por el Día de la Independencia a las 20:00 horas del lunes 15 de septiembre.

La noche patria también se presentarán en el Zócalo la intérprete y actriz Alejandra Ávalos y el colectivo Legado de Grandeza, que interpreta el Himno Migrante.

Cabe destacar que este será el primer Grito de Independencia que encabezará la presidenta Sheinbaum Pardo, luego de que asumió el cargo el 1 de octubre de 2024.

En los últimos años se han presentado principalmente bandas musicales la noche del Grito de Independencia en el Zócalo capitalino.

En 2024 se presentó la Banda MS; en 2023 el Grupo Frontera; en 2022 Los Tigres del Norte, quienes pusieron el toque de alegría a los miles de mexicanos y extranjeros que radican en México, que asisten año tras año al Zócalo para festejar la Independencia.

Dispositivo de seguridad

Es preciso recordar que cada año se activa un operativo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) en las inmediaciones del Zócalo de la capital del país, a propósito del festejo patrio, por lo que se recomienda a la población tomar las debidas precauciones.

Además, es probable que para el 15 de septiembre continúen las lluvias en la Ciudad de México, por lo que también es recomendable acudir con impermeable y paraguas, “por aquello de las aguas.