Pedro Infante y María Félix: ¿cuál fue la verdadera relación entre los ídolos del cine de oro?

El Cine de Oro mexicano fue una época dorada que nos legó a figuras inmortales, y entre ellas, dos nombres brillan con luz propia: Pedro Infante y María Félix. Su presencia en la pantalla, su carisma y su talento los convirtieron en ídolos indiscutibles. Sin embargo, a pesar de la expectativa popular, la relación entre Pedro Infante y María Félix siempre fue objeto de especulación. ¿Fueron amigos íntimos?

El encuentro legendario: “Tizoc, Amor de indio”

La única película que unió el talento de estos dos gigantes fue “Tizoc: Amor de indio” (1957), dirigida por Ismael Rodríguez. Sin embargo, la colaboración no fue sencilla. María Félix, “La Doña”, inicialmente se negaba a participar. En sus propias palabras, consideraba que el personaje de Infante no representaba adecuadamente a las personas indígenas, cuestionando la forma en que hablaba y caminaba. Fue necesario que el director le ofreciera una suma considerable de dinero y que el propio Pedro Infante intercediera para convencerla. Al final, la película no solo se realizó, sino que se convirtió en un hito, galardonada con el Globo de Oro a la “Mejor película en lengua no inglesa” en 1957, y Pedro Infante ganó el premio a “Mejor actor” en el Festival de Cine de Berlín, aunque lamentablemente de forma póstuma.

Las serenatas y regalos: la conquista de pedro infante

Durante las grabaciones de “Tizoc“, el “Ídolo de Guamúchil” hizo todo lo posible por ganarse la amistad de María Félix, e incluso, muchos pensaron que buscaba algo más. Pedro, conocido por su caballerosidad y sus gestos románticos, le llevó regalos y serenatas a la hacienda Catipoato de “La Doña” en Tlalpan, Ciudad de México, especialmente el día de su cumpleaños número 43. También le obsequió un comedor estilo colonial que él mismo talló en su taller de carpintería y una guitarra. Además, se dice que le dio varios paseos en moto durante los descansos del rodaje, gestos que eran muy comunes en el intérprete de “Cien años.

Dos mundos opuestos: el veredicto de “la doña”

A pesar de todos los intentos y buenas intenciones de Pedro Infante, María Félix nunca llegó a establecer una amistad profunda con él, y mucho menos un romance. En sus memorias, “La Doña” fue clara al respecto: sus personalidades eran muy opuestas, y consideraba que el cantante “no sabía tratar a las mujeres de igual a igual”. Esta declaración subraya la independencia y la fuerte personalidad de María, que siempre buscó relaciones entre pares.

Una anécdota curiosa, narrada por Irma Dorantes (esposa de Pedro Infante), ilustra la calma de María Félix. Durante el rodaje de “Tizoc“, la pequeña hija de Pedro e Irma, que entonces era un bebé, le dio una cachetada a María Félix. Dorantes, avergonzada y esperando una reacción airada, se sorprendió cuando “La Doña” simplemente le devolvió a la niña con un lacónico: “Tenga a su niña, señora. Este episodio, aunque cómico, muestra una faceta de la diva que iba más allá de su temperamental imagen pública.

En definitiva, la relación entre Pedro Infante y María Félix fue una de respeto profesional y admiración mutua por sus respectivos talentos. Aunque Pedro Infante hizo notables esfuerzos por ganarse su afecto, sus diferencias de carácter y visión del mundo impidieron que floreciera una amistad o un romance más allá de la pantalla.