Corregidora y Santander otorgan becas para salud financiera de jóvenes universitarios

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe“ Guerrero y el director ejecutivo de distribución y regionalización de banco Santander México, Antonio Basagoiti, firmaron un convenio para la entrega de mil becas “Salud Financiera” para universitarios.

Esta iniciativa promueve una mejor administración del dinero, el ahorro y el uso responsable del crédito.

En la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC), el alcalde llamó a las y los jóvenes a fortalecer las habilidades financieras, promoviendo el manejo inteligente del dinero con propósito, responsabilidad y visión emprendedora.

“Si no visualizamos que la cooperación nos va a ser cada vez mejores, podríamos estar en el rumbo equivocado. Me queda claro que, en la UTC y en el Municipio de Corregidora, estamos caminando hacia el rumbo correcto. No dejen de echarle ganas y de, como dice el gobernador, de solicitar apoyos, así como su rector lo hace, para ver qué más hacemos por la UTC. Porque creemos en la educación como el único elevador para mejorar la condición social de todas y todos nosotros”, destacó el alcalde.

En su mensaje, Antonio Basagoiti, director ejecutivo de distribución y regionalización, destacó que “en Santander creemos que la educación financiera no es solo un complemento, sino una herramienta esencial para reducir la desigualdad, generar oportunidades y construir un futuro más sólido.

“Tan solo en la primera mitad del año, más de un millón de personas en el país han tenido contacto con nuestros contenidos de educación y salud financiera, y cerca de 100 mil participaron activamente en talleres, cursos y sesiones en línea. Estas cifras reflejan nuestro compromiso permanente por acercar el conocimiento financiero a más mexicanos y convertirlo en una fuente real de oportunidades”, dijo.

El rector de la UTC, Alberto Lugo, destacó que la institución es sede de la firma del convenio, mediante el cual se otorgarán mil becas a estudiantes del municipio de Corregidora, de las cuales alrededor de 120 beneficiarán directamente a jóvenes de esa universidad.

El curso “Salud Financiera Santander” se imparte a través de la plataforma Santander Open Academy, y está diseñado para ayudar a los participantes a mejorar su relación con el dinero y fortalecer su bienestar financiero.

El programa aborda temas como presupuesto, ahorro, crédito responsable, protección del patrimonio y planeación para el retiro. Al concluir, los beneficiarios recibirán un certificado con valor curricular avalado por Banco Santander México y User CentricLearning Experience (UCLX).