Los disfraces de Halloween más buscados: lo mas popular

Los disfraces de Halloween más buscados en internet para 2025, según el informe “Frightgeist” de Google, están dominados por la cultura pop del año. El fenómeno principal es la película animada de Netflix “Las Guerreras K-Pop” (K-Pop: Demon Hunters), con sus protagonistas Rumi, Zoey y Mira ocupando los primeros puestos. Le siguen tendencias virales como el Chicken Jockey de la película de “Minecraft” y los muñecos coleccionables Labubu. Personajes de “Wicked” como Elphaba también son muy populares. Los disfraces clásicos como brujas y vampiros han perdido terreno frente a estos nuevos íconos.

Adiós a las Brujas y Vampiros: La Cultura Pop Dicta la Noche de Brujas 2025

Se acabó el tiempo de los disfraces improvisados. Si este 31 de octubre estás pensando en desempolvar tu vieja capa de vampiro o tu sombrero de bruja, piénsalo dos veces. Las tendencias han hablado, y la noche de Halloween de 2025 pertenecerá a los íconos de la cultura pop que han definido el año.

Como cada temporada, Google ha encendido su bola de cristal digital y, a través de su plataforma de análisis “Frightgeist“, nos ha revelado cuáles son los disfraces de Halloween más buscados en internet. Y la lista de este año es un claro reflejo de un cambio generacional: las películas, las series y los fenómenos virales de internet son los nuevos reyes de la noche.

El Fenómeno del Año: “Las Guerreras K-Pop” Dominan el Top 10

Si hay una propiedad intelectual que ha arrasado en las búsquedas, es la película animada de Netflix que se convirtió en un suceso global: “K-Pop: Demon Hunters”. No es una sorpresa. Con su estética vibrante, sus canciones pegadizas y sus personajes carismáticos, era solo cuestión de tiempo para que las integrantes de HUNTR/X y sus rivales se convirtieran en la inspiración principal para Halloween.

De hecho, seis de los diez disfraces más buscados pertenecen a este universo:

Rumi: La líder del grupo , mitad humana y mitad demonio. Su look es el más codiciado. Zoey: La integrante más joven y de origen coreano-americano. Mira: La tercera cazadora de demonios del grupo. Jinu: El líder de la boyband rival de demonios, los Saja Boys. Baby Saja: El rapero principal de los Saja Boys. El Tigre Derpy: El adorable y a la vez temible felino sobrenatural de la película.

Los Otros Reyes de la Noche: Minecraft, Labubu y Wicked

Más allá del dominio del K-pop, otras tendencias han logrado colarse en la cima.

Chicken Jockey (de “A Minecraft Movie”): La película de “Minecraft” fue uno de los grandes éxitos del año, y este personaje, un bebé zombi montado en un pollo, se convirtió en un fenómeno viral. Su diseño simple pero reconocible lo hace perfecto para un disfraz creativo. Labubu: Estos adorables muñecos coleccionables, creados por el ilustrador Kasing Lung, explotaron en popularidad en Occidente durante 2025. Disfrazarse de uno de estos monstruos de peluche con orejas de conejo es una de las tendencias más fuertes. Elphaba (de “Wicked”): El estreno de la adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway ha puesto de nuevo en el candelero a la Malvada Bruja del Oeste. El look de piel verde y sombrero puntiagudo, inmortalizado por Cynthia Erivo , será uno de los más vistos. El Lorax: Un clásico inesperado. El personaje de Dr. Seuss, con su mensaje ecologista, ha resurgido en popularidad, probablemente impulsado por las conversaciones sobre el cambio climático en redes sociales.

El Resto del Top 25: De Superhéroes a Clásicos de Culto

La lista completa nos muestra una mezcla fascinante de lo nuevo y lo nostálgico.

El Terror se hace Fuerte: Personajes del universo de Silent Hill , como la Enfermera y el temible Cabeza de Pirámide , escalan posiciones, probablemente por el auge de los videojuegos de terror.

Los Clásicos de Tim Burton: Wednesday (Merlina) sigue siendo increíblemente popular gracias a la serie de Netflix, y el Lord Farquaad de “Shrek” se mantiene como una opción de humor irónico.

Superhéroes (pero no los de siempre): Mientras que Superman y Supergirl aparecen en la lista, es Nightwing , el alter ego de Dick Grayson, quien se cuela en el puesto 12, demostrando la popularidad de los personajes de los cómics más allá de los protagonistas del cine.

Clásicos de Culto: Donnie Darko , con su inquietante disfraz de esqueleto y su sudadera gris, es una elección recurrente para los cinéfilos más alternativos.

¿Qué nos Dice esta Lista sobre la Cultura Pop en 2025?

El Dominio del Streaming: La mayoría de los disfraces en el top 10 provienen de películas y fenómenos que explotaron en plataformas de streaming como Netflix. La Animación no es solo para Niños: “Las Guerreras K-Pop” ha demostrado que la animación puede ser el motor de tendencias masivas para un público joven y adulto. La Nostalgia Sigue Vendiendo: Personajes como El Lorax o los de “Wicked” demuestran que los clásicos, cuando se reintroducen a una nueva generación, pueden volver a ser increíblemente relevantes. Los Memes son los Nuevos Monstruos: Figuras como el Chicken Jockey demuestran que la viralidad en internet es un factor cada vez más importante a la hora de elegir un disfraz.

Más Allá del Disfraz Individual: Disfraces en Pareja y Grupales

Google también ha notado un aumento en las búsquedas de disfraces coordinados.

Parejas: Además de los clásicos (Batman y Catwoman, etc.), este año se buscan mucho los disfraces de Elphaba y Glinda de “Wicked”.

Grupos: Disfrazarse de las tres integrantes de HUNTR/X o de los Saja Boys de “Las Guerreras K-Pop” será la tendencia más fuerte para los grupos de amigos.

Tu Disfraz es tu Declaración de Principios (Culturales)

La lista de los disfraces de Halloween más buscados es mucho más que un simple ranking. Es un espejo de nuestros tiempos. Es un reflejo de las historias que nos han cautivado, de los personajes con los que nos hemos identificado y de las tendencias que han dominado la conversación cultural del año.

Así que si este año quieres destacar en la fiesta, quizás sea el momento de guardar el disfraz de siempre y atreverte con algo que represente el 2025. Ya sea que elijas ser una cazadora de demonios del K-pop, un bebé zombi montado en un pollo o una bruja de piel verde, una cosa es segura: este Halloween, la cultura pop es la que manda. ¡Feliz Noche de Brujas

