Noche de Museos de Querétaro será el 31 de octubre; irá a cuatro municipios

La segunda edición del año 2025 de la Noche de Museos de Querétaro será el próximo 31 de octubre, esta vez con la paticipación de 25 recintos culturales, públicos y privados, de cuatro municipios del estado.

Talleres, conferencias, conciertos y mucho más

El director de Difusión y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del estado, Gustavo Sánchez Rivera, informó que la Noche de Museos de Querétaro contará con más de 50 actividades como talleres, conferencias, exposiciones, conciertos, visitas guiadas, presentaciones de libros, altares de muertos y obras de teatro.

El funcionario aseguró que las noches de museos son mágicas y son espacios para disfrutar en familia, particularmente en esta ocasión, en la que el evento estará inmerso en una de las festividades más importantes del patrimonio inmaterial de México: el Día de Muertos.

“Este esfuerzo entre los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada permitirá a los habitantes de la Zona Metropolitana y a los habitantes de los municipios de Pinal de Amoles y Jalpan de Serra disfrutar de las más de 50 actividades, además de otras que se llevarán a cabo en plazas y jardines de los diversos municipios de nuestro estado”, dijo.

Habrá horario extendido

Al hacer uso de la palabra, la directora del Museo Regional de Querétaro y coodinadora de La Noche de Museos, Paulina Macías, mencionó que la mayoría de los espacios culturales participantes tendrán horario extendido hasta las 22:00 horas, por lo que se espera la asistencia de entre 15 mil y 16 mil personas.

Esta vez participan AB Taller, Casa Marte, Centro Cultural Casa del Fandón, Centro de Arte Bernardo Quintana, Centro de las Artes de Querétaro, Centro Queretano de la Imagen, Clavo Taller Gráfico, Eilean Moda Sostenible, Fundación Carol Rolland, Fundación Cultural Aldebarán, Galería Libertad, La Jabonera y 13 Bis Galería, Maco Café y Mino mino.

También el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, Museo de Arte de Querétaro, Museo de la Ciudad, Museo de la Restauración de la República, Museo de los Conspiradores, el Museo del Calendario, el Museo Regional de Querétaro, Orbita Cerámica, Surco 39, Ulular Sala de Ensayo, todos en el municipio de Querétaro.

En el municipio de Corregidora participan el Museo Anbánica de Historia, el Museo Rubén González, Arte, Tradición y Fe, y el Museo Comunitario Severiano Hernández; de Pinal de Amoles, el Museo Comunitario de Pinal de Amoles “General Tomás Mejía” y la Galería Alvero, y de Jalpan de Serra el Museo Histórico de la Sierra Gorda.

Durante su participación la directora del Centro INAH Querétaro, Rosa Estela Reyes García, sostuvo que eventos como la La Noche de Museos muestran no sólo el crecimiento del estado, sino la diversidad de sus museos y su gran riqueza cultural.

Sostuvo que los museos son espacios provocadores de deleite, placer y de reflexiones, gracias a su amplia oferta cultural, a la gran capacidad de trabajo, de compromiso, reflexión y de experimentación, lo que, sin duda, siempre coadyuvará a construir un mundo mejor, con pensamiento crítico, creativo y gozoso.

A su vez, el Superintentende del Centro Histórico de Querétaro, Marco Álvarez Malo, informó que las autoridades municipales han dispuesto todo lo necesario para que La Noche de Museos transcurra de manera ordenada y segura para las y los asistentes, en coordinación con Protección Civil, Guardia Cívica, Guardia Vial y Servicios Públicos.

La lista de espacios participantes, sus horarios y ubicaciones, así como la cartelera de las actividades que incluye la segunda edición de la Noche de Museos puede consultarse en la página de la SECULT culturaqueretaro.gob.mx y en las redes sociales de todos los sitios participantes.