Museo Histórico de la Sierra Gorda celebra 34 años de actividades

El Museo Histórico de la Sierra Gorda, recinto ubicado en el municipio de Jalpan de Serra, celebra su trigésimo cuarto aniversario como espacio cultural del estado de Querétaro.

Video: RTQ

La Secretaría de Cultura preparó una jornada de actividades para hoy sábado, a fin de celebrar el aniversario del emblemático recinto.

El programa

El programa iniciará a las 12:00 horas con el taller de teatro “Exploración de las imágenes emotivas”, a cargo de Jessica Ruth Íñiguez Elías.

A las 16:30 se presentará la obra de teatro “El viaje de Rosencrantz”, por por parte del grupo de teatro Los Focos.

Y a las 19:00 horas la compañía Fraktal escenificará “Los cuentos de Bizkocho”.

El acceso a las tres actividades es gratuito y tendrán lugar en el patio central del museo, que se ubica en la calle Fray Junípero Serra, número 1, en el Centro de Jalpan de Serra.

El Museo Histórico de la Sierra Gorda está asentado en un edificio construido en 1576 y que originalmente fue un fuerte militar.

Años después el edificio se convirtió en cárcel y el 9 de agosto de 1991 se constituyó como espació cultural de la Sierra Gorda.

Piezas y colecciones

El recinto ofrece una narrativa comprensiva de la historia regional, desde la prehistoria hasta tiempos más recientes:

• Piezas prehispánicas encontradas en los alrededores de Jalpan, que reflejan la presencia de poblaciones antiguas en la Sierra Gorda.

• Grabados, objetos antiguos y contemporáneos, que a través de una museografía moderna, documentan los diversos grupos humanos que han habitado la región y su evolución histórica.

• Documentos, fotografías y mapas antiguos que ilustran la historia documental y cartográfica de la Sierra Gorda.

• Una sala dedicada a la interpretación de la Reserva de la Biosfera, que conecta el patrimonio natural con la historia local.

• Una sala etnográfica en homenaje a los Pames, uno de los grupos indígenas originarios que habitan la Sierra Gorda hasta la actualidad.

Además, el espacio alberga módulos especializados como librería, sala audiovisual, sala de exposiciones temporales, centro de documentación, biblioteca y fonoteca.

Ello consolida al recinto como un centro cultural integral.