Diferencia entre chorizo y longaniza que todos deben conocer

Aunque en muchas mesas mexicanas se usan como sinónimos, la diferencia entre chorizo y longaniza es más marcada de lo que parece. Estos embutidos tradicionales comparten ciertas similitudes, pero se distinguen por su carne, su adobo, su forma de preparación y hasta su presentación en el mercado. A continuación te contamos cuáles son esas diferencias que, aunque pequeñas, cambian por completo su sabor y textura.

Carne y preparación: el primer gran cambio

De acuerdo con Larousse Cocina, la longaniza se elabora principalmente con carne de cerdo, aunque en algunas regiones puede mezclarse con carne de res. El chorizo, en cambio, utiliza solo carne de cerdo, picada finamente y mezclada con especias, chiles molidos y vinagre. En el caso de la longaniza, la carne se macera en adobo al menos una noche antes. En Chiapas, por ejemplo, se prepara con carne de res maciza, grasa y carne de cerdo, adobadas con pimienta negra molida y ajo, sin incluir chile en su receta, lo que la diferencia del resto del país.

Color: del rojo tradicional al verde distintivo

En México, el chorizo es famoso por su tono rojizo, pero también existe el chorizo verde, especialmente en ciertas regiones. Según la publicación Nacameh, su color se obtiene al sustituir los ingredientes que aportan tonos rojos por cilantro, tomate, chiles jalapeños y cuaresmeños, lo que le da un aspecto único y un sabor fresco. La longaniza, por su parte, mantiene un color más uniforme y no suele presentar estas variaciones cromáticas.

Presentación y tamaño: diferencia entre chorizo y longaniza

Un archivo del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente indica que el chorizo se embute en tripas de 40 a 55 milímetros de diámetro y se presenta en piezas cortas, de 8 a 10 centímetros, generalmente amarradas en segmentos. En cambio, la longaniza se elabora en tripas más delgadas, de entre 25 y 35 milímetros, formando piezas largas de 40 a 50 centímetros, casi siempre continuas y sin amarres.

¿Cuál elegir?

Saber la diferencia entre chorizo y longaniza te ayudará a elegir mejor según la receta que vayas a preparar. Ambos son deliciosos, pero conviene consumirlos con moderación, ya que son embutidos altos en grasa. Ya sea en un taco, con huevos o en un guiso, lo cierto es que tanto el chorizo como la longaniza forman parte esencial de la gastronomía mexicana y su riqueza cultural.