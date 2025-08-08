Pasaporte mexicano requiere estos documentos y este pago

Si estás por tramitar por primera vez tu pasaporte mexicano o renovarlo, es normal que surjan dudas sobre el proceso, especialmente en lo relacionado al método de pago. En internet circula información confusa e incluso sitios fraudulentos que pueden poner en riesgo tu dinero y tus datos personales. Para evitar caer en estafas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha establecido procedimientos claros y únicos para el pago. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo hacerlo de manera segura y qué documentos para pasaporte mexicano debes presentar. De acuerdo con la SRE, únicamente existen dos formas oficiales para pagar el pasaporte: en ventanillas bancarias o a través de internet. Ningún otro método es válido.
Pago en ventanillas bancarias
Este es el método tradicional y más utilizado.
- Descarga el formato oficial para pago en ventanilla bancaria desde el sitio del Gobierno de México.
- Completa la información solicitada: CURP, nombre completo, vigencia del pasaporte y monto a pagar.
- Realiza el depósito en el banco de tu preferencia y conserva el Comprobante de Pago de Derechos con sello digital.
Importante: No realices pagos a cuentas personales ni a intermediarios.
Pago por internet
Para quienes buscan mayor comodidad, es posible pagar en línea desde la banca electrónica, siempre que seas cuentahabiente del banco y tengas acceso a este servicio.
- Ingresa a tu banca en línea y selecciona la opción Pago de Impuestos Federales o Pago de pasaporte.
- Utiliza la Clave de Referencia 024000140.
- Indica la Cadena de Dependencia correspondiente a la vigencia de tu pasaporte:
- 1 año: 01030020000001
- 3 años: 01030020000003
- 6 años: 01030020000006
- 10 años: 01030020000010
Recibirás un comprobante con sello digital a nombre del solicitante.
Documentos para pasaporte mexicano
El día de tu cita, deberás llevar:
- Copia certificada de acta de nacimiento (y copia fotostática) o documento que acredite nacionalidad mexicana.
- Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional o equivalente).
- Comprobante de pago.
Si es la primera vez que tramitas el documento, estos requisitos son indispensables.
Tarifas del pasaporte mexicano en 2025
La SRE establece los siguientes costos:
- 1 año: $885.00
- 3 años: $1,730.00
- 6 años: $2,350.00
- 10 años: $4,120.00
Descuentos: Las personas con discapacidad, mayores de 60 años o trabajadores agrícolas temporales México–Canadá obtienen un 50% de descuento presentando la documentación correspondiente.
Recomendaciones finales para evitar fraudes
- Agendar tu cita únicamente en citas.sre.gob.mx o al número oficial de la SRE (55 8932 4827).
- Verificar que el pago se realice en bancos autorizados o en sus plataformas oficiales.
- Nunca pagar en efectivo fuera de una ventanilla bancaria o a cuentas personales.
Tramitar el pasaporte mexicano es un proceso seguro si se siguen los canales oficiales. Tener claros los documentos para pasaporte mexicano y los métodos de pago te evitará pérdidas y te permitirá viajar con tranquilidad.
