Pasaporte mexicano requiere estos documentos y este pago

Si estás por tramitar por primera vez tu pasaporte mexicano o renovarlo, es normal que surjan dudas sobre el proceso, especialmente en lo relacionado al método de pago. En internet circula información confusa e incluso sitios fraudulentos que pueden poner en riesgo tu dinero y tus datos personales. Para evitar caer en estafas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha establecido procedimientos claros y únicos para el pago. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo hacerlo de manera segura y qué documentos para pasaporte mexicano debes presentar. De acuerdo con la SRE, únicamente existen dos formas oficiales para pagar el pasaporte: en ventanillas bancarias o a través de internet. Ningún otro método es válido.

Pago en ventanillas bancarias

Este es el método tradicional y más utilizado.

Descarga el formato oficial para pago en ventanilla bancaria desde el sitio del Gobierno de México.

Completa la información solicitada: CURP, nombre completo, vigencia del pasaporte y monto a pagar.

Realiza el depósito en el banco de tu preferencia y conserva el Comprobante de Pago de Derechos con sello digital.

Importante: No realices pagos a cuentas personales ni a intermediarios.

Pago por internet

Para quienes buscan mayor comodidad, es posible pagar en línea desde la banca electrónica, siempre que seas cuentahabiente del banco y tengas acceso a este servicio.

Ingresa a tu banca en línea y selecciona la opción Pago de Impuestos Federales o Pago de pasaporte.

Utiliza la Clave de Referencia 024000140.

Indica la Cadena de Dependencia correspondiente a la vigencia de tu pasaporte:

1 año: 01030020000001

3 años: 01030020000003

6 años: 01030020000006

10 años: 01030020000010

Recibirás un comprobante con sello digital a nombre del solicitante.

Documentos para pasaporte mexicano

El día de tu cita, deberás llevar:

Copia certificada de acta de nacimiento (y copia fotostática) o documento que acredite nacionalidad mexicana.

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional o equivalente).

Comprobante de pago.

Si es la primera vez que tramitas el documento, estos requisitos son indispensables.

Tarifas del pasaporte mexicano en 2025

La SRE establece los siguientes costos:

1 año: $885.00

3 años: $1,730.00

6 años: $2,350.00

10 años: $4,120.00

Descuentos: Las personas con discapacidad, mayores de 60 años o trabajadores agrícolas temporales México–Canadá obtienen un 50% de descuento presentando la documentación correspondiente.

Recomendaciones finales para evitar fraudes

Agendar tu cita únicamente en citas.sre.gob.mx o al número oficial de la SRE (55 8932 4827).

Verificar que el pago se realice en bancos autorizados o en sus plataformas oficiales.

Nunca pagar en efectivo fuera de una ventanilla bancaria o a cuentas personales.

Tramitar el pasaporte mexicano es un proceso seguro si se siguen los canales oficiales. Tener claros los documentos para pasaporte mexicano y los métodos de pago te evitará pérdidas y te permitirá viajar con tranquilidad.

Más información aquí