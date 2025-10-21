Corregidora. Con el objetivo de ampliar su presencia en México y acercar sus productos a nuevos consumidores, la marca Wild Fork inauguró oficialmente su primera tienda en el estado de Querétaro, ubicada en El Pueblito, municipio de Corregidora, donde ofrecerá una amplia gama de alimentos de la más alta calidad.
Esta apertura marca el inicio de una nueva etapa de expansión para la compañía, reconocida por su innovación en el proceso de congelado ultrarrápido, una tecnología que permite conservar la frescura, el sabor y la textura original de cada alimento. En esta nueva sucursal, las familias queretanas podrán encontrar más de 600 productos, entre carnes de res, cerdo, pollo, pescado, mariscos, hamburguesas y opciones listas para cocinar.
Wild Fork llega a Querétaro con su primera tienda en El Pueblito
Conoce los temas más relevantes de deportes.
Como parte de las actividades por su llegada a Querétaro, Wild Fork realizará el evento “Wild Day”, una jornada de degustación abierta al público, donde los asistentes podrán conocer y probar los distintos cortes y especialidades que caracterizan a la marca.
De acuerdo con representantes de la empresa, la elección de Querétaro responde a su creciente mercado de alto consumo de productos de calidad y que busca precios competitivos. La marca prevé abrir próximamente nuevas tiendas en zonas como El Refugio y El Mirador, consolidando su presencia en el Bajío.
Mantente informado en Alternativo.mx
Wild Fork desde su llegada a México en 2019 ha consolidado una red de tiendas en Ciudad de México, Estado de México y Puebla, destacándose por transformar la manera en que las personas compran y consumen proteínas congeladas.
Con más de 30 sucursales en operación y tres previstas en Querétaro durante 2025, la firma busca posicionarse como una opción práctica, confiable y deliciosa para los hogares queretanos, ofreciendo una experiencia de compra moderna y una calidad inigualable en cada producto.
@wildforkmx
¿Carne congelada? ❄️ No hay problema cuando sabes hacerlo.🔥 @garocastro y @yoabsabe te muestran cómo cocinar tu corte Wild Fork directo del congelador al sartén, sin perder jugosidad ni sabor. Porque cuando la calidad es buena, no necesitas complicarte,solo una buena técnica y el mejor corte. 🥩✨ Ve por la tuya a Wild Fork o visita 🔗 wildfork.mx
Infórmate en Noticias Gobierno.