Frentes fríos 2025-2026: pronóstico del invierno según Conagua

A medida que el calendario avanza hacia el final del año, la conversación en México inevitablemente gira en torno al clima. La llegada de las masas de aire polar es un evento anual que redefine la vida cotidiana, la agricultura y la salud pública. Para la temporada 2025-2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) han presentado un pronóstico detallado que, si bien se alinea en número con temporadas anteriores, revela una particularidad que podría cambiar nuestra percepción del frío: la influencia del fenómeno de La Niña.

Esta guía definitiva desglosará el pronóstico del invierno en México según Conagua, explicará cuándo comenzó oficialmente la temporada de frentes fríos y te proporcionará las recomendaciones de expertos para navegar los próximos meses de forma segura.

El Pronóstico Oficial 2025-2026: Números y Fechas Clave

La temporada de frentes fríos en México no espera a que el invierno astronómico comience. Oficialmente, el periodo de vigilancia y pronóstico abarca nueve meses, habiendo comenzado en septiembre de 2025 y finalizando en mayo de 2026.

Para este ciclo, se pronostica la llegada de un total de 48 frentes fríos. La distribución mensual estimada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la siguiente:

Septiembre 2025: 5 frentes fríos

Octubre 2025: 5 frentes fríos

Noviembre 2025: 6 frentes fríos

Diciembre 2025: 7 frentes fríos

Enero 2026: 6 frentes fríos

Febrero 2026: 5 frentes fríos

Marzo 2026: 6 frentes fríos

Abril 2026: 5 frentes fríos

Mayo 2026: 3 frentes fríos

Como se observa, diciembre se perfila como el mes con mayor actividad, seguido de noviembre, enero y marzo. Este calendario es una herramienta vital para que la población y las autoridades puedan anticipar los periodos de mayor riesgo y prepararse adecuadamente.

La Paradoja de La Niña: ¿Por Qué se Espera un Invierno Más Cálido y Seco?

Aquí es donde el pronóstico se vuelve particularmente interesante. Aunque se espera un número considerable de frentes fríos, Conagua ha sido clara: la presencia “débil y de corta duración” del fenómeno de La Niña modulará el clima invernal.

A diferencia de El Niño, que tiende a generar inviernos más húmedos, La Niña se asocia con condiciones más secas en gran parte de México. Su influencia este año provocará que, en general, las temperaturas mínimas se registren por encima del promedio histórico, especialmente entre septiembre y noviembre. Se anticipan anomalías de 1 a 3 °C más cálidas de lo normal en la Mesa del Norte y el occidente del país.

Esto no significa que no hará frío. Los descensos de temperatura seguirán ocurriendo con el paso de cada frente. Sin embargo, las masas de aire frío podrían no ser tan intensas o duraderas, y los periodos de recuperación entre un sistema y otro podrían ser más cálidos. La única excepción a esta tendencia podrían ser las zonas altas de la Sierra Madre Occidental, donde sí se podrían experimentar temperaturas mínimas por debajo de la media.

Entendiendo al Protagonista del Invierno: ¿Qué es Exactamente un Frente Frío?

Para comprender el pronóstico, es esencial saber qué es un frente frío. Se trata de la parte frontal de una masa de aire polar o ártico que se desplaza desde el norte (Canadá y Estados Unidos) hacia las latitudes más cálidas de México.

El término “frente” se refiere a la zona de choque entre esta masa de aire frío y denso y la masa de aire cálido y más ligero que domina nuestro territorio. Esta colisión es la que genera una variedad de efectos meteorológicos:

Descensos Bruscos de Temperatura: El efecto más conocido.

Vientos Fuertes: Se generan los eventos de “Norte”, principalmente en el Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

Lluvias y Nubosidad: El aire cálido es forzado a ascender, se enfría, se condensa y genera nubes y precipitaciones.

Nevadas o Aguanieve: En las zonas altas del norte y centro del país (superiores a los 2,500 metros), la humedad y las bajas temperaturas pueden provocar la caída de nieve.

La intensidad de un frente frío depende de factores como la presión atmosférica y la humedad. Generalmente, sus efectos sobre una región duran entre 5 y 7 días.

Guía de Supervivencia Invernal: Recomendaciones Oficiales de Protección Civil

La prevención es la herramienta más eficaz para mitigar los riesgos asociados a la temporada. Protección Civil ha emitido una guía completa de autocuidado.

Ante las Bajas Temperaturas:

Viste por Capas: El “método de la cebolla” es el más efectivo. Varias capas de ropa delgada atrapan el aire y aíslan mejor que una sola prenda gruesa.

Protege Cabeza, Manos y Pies: Son las zonas por donde se pierde más calor corporal. Usa gorros, guantes y calcetines gruesos.

Cubre Boca y Nariz: Usa una bufanda para evitar respirar directamente el aire helado, lo que previene enfermedades respiratorias.

¡Peligro! Monóxido de Carbono: Nunca uses estufas, anafres, hornos o braseros para calentar espacios cerrados. Estos artefactos consumen oxígeno y liberan monóxido de carbono, un gas venenoso e indetectable. Si usas calentadores, asegúrate de que haya ventilación adecuada.

Grupos Vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y personas en situación de calle.

Durante Lluvias y Tormentas Eléctricas:

No Cruces Corrientes de Agua: Ni a pie ni en vehículo . La fuerza del agua es engañosa y puede arrastrarte.

Busca Refugio Seguro: Aléjate de árboles y postes. Resguárdate en un edificio sólido.

Desconecta Aparatos: Para protegerlos de una sobrecarga eléctrica.

En Caso de Vientos Fuertes:

Asegura Objetos Exteriores: Retira macetas, lonas, láminas o cualquier objeto que pueda convertirse en un proyectil.

Conduce con Precaución: Disminuye la velocidad . Las ráfagas de viento pueden desestabilizar tu vehículo, especialmente si es grande.

Aléjate de Estructuras Peligrosas: Mantente lejos de espectaculares, árboles grandes, muros viejos o tendido eléctrico que pueda caer.

La temporada 2025-2026 nos presenta un panorama dual: un número significativo de frentes fríos que exigirán preparación, pero un contexto climático general más cálido debido a La Niña. La clave será no bajar la guardia, mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y Conagua, y adoptar las medidas de prevención como un hábito para garantizar un invierno seguro para ti y tu familia.

