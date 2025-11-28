Monumental Árbol de la Navidad luce en municipio de Corregidora

El municipio de Corregidora ya presume un monumental Árbol de la Navidad y el Bazar Navideño 2025, para goce de las familias que viven en esta jurisdicción y visitantes nacionales y extranjeros.

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, encabezó el encendido del monumental Árbol de la Navidad, junto con funcionarios del Gabinete municipal y vecinos de El Pueblito.

En su mensaje, el edil compartió un mensaje de agradecimiento, unidad y esperanza para todas las familias del municipio.

Acompañado de cientos de ciudadanos, “Chepe” Guerrero destacó que estas fechas representan el valor más importante de su administración: las familias del municipio de Corregidora.

Mensaje de unidad

“De todo corazón les deseo que sea una Feliz Navidad, una temporada donde se la pasen con el calor del hogar, con toda la familia y seres queridos. Que el 2026 nos traiga a todos la oportunidad de cumplir los retos y propósitos de Año Nuevo”, indicó.

El bazar navideño

Posteriormente, la presidenta del Sistema Municipal DIF de Corregidora, Gaby Trápala, inauguró el Bazar Navideño 2025 en el Jardín Principal de El Pueblito.

En cada uno de los módulos, artesanos y emprendedores locales ofrecen productos y regalos de temporada desde la noche del jueves 27 de noviembre, de 13:00 a 21:00 horas, hoy viernes 28, mañana sábado y el domingo 30 de noviembre, de 10:00 a 21:00 horas.

El objetivo del Bazar Navideño es crear y promover un espacio que dé visibilidad a las creaciones de artesanas y artesanos del municipio de Corregidora, facilitando la comercialización para quienes no cuentan con los recursos para pagar un local, espacio o redes sociales.

También se busca fomentar el consumo de artículos locales y ofrecer precios más competitivos, aprovechando la temporada navideña.

Esta iniciativa se alinea con las políticas de responsabilidad social, bien común y veracidad que sustentan el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, así como con el propósito del SMDIF de brindar servicios de asistencia social.

En el evento participan artesanos y pequeños emprendedores que viven en el municipio de Corregidora.

Quedaron formalmente instalados un total de 70 stands, de los cuales 60 corresponden a artesanías y productos en seco —como galletas, buñuelos y chocolates— y 10 más a alimentos que no requieren gas o carbón para su preparación.

Entre los artículos que pueden encontrar los visitantes destacan bisutería, tejidos, pintura en tela, madera country, mantelería, fieltro y otros productos con temática navideña.