Ferias imperdibles de Pan de muerto en México este año

Cada otoño, México revive una de sus tradiciones más queridas: el pan de muerto. Y aunque este alimento icónico se encuentra en panaderías de todo el país, nada se compara con visitar una feria dedicada por completo a esta delicia. Este año, distintas ciudades se preparan para recibir a miles de visitantes con propuestas artesanales, festivales culturales y sabores que van desde lo clásico hasta lo experimental. A continuación, presentamos una guía clara, humana y actualizada con las mejores ferias de pan de muerto en México, basada en fechas confirmadas y actividades programadas para esta temporada.

Principales ferias de pan de muerto en México este año

1. Feria del Café, Chocolate y Pan — CDMX

Esta es, sin duda, una de las ferias más esperadas de la capital. Celebrada en el Centro de Convenciones Churubusco, reúne a más de 100 expositores especializados en pan de muerto artesanal, café recién tostado y chocolate tradicional.

Fechas: 25 y 26 de octubre

Horario: 11:00 a 19:00 horas

Lo imperdible: degustaciones gratuitas, pan relleno, pan tradicional, propuestas gourmet y un ambiente familiar ideal.

Longtail destacada: mejores ferias de pan de muerto en CDMX

2. Festival del Pan de Muerto en el Museo Kaluz — CDMX

El Museo Kaluz volverá a ser sede de una de las experiencias más elegantes dedicadas al pan de muerto. Panaderías locales, propuestas creativas y un entorno histórico lo convierten en una opción perfecta para quienes buscan una actividad cultural distinta.

Fechas: 18 y 19 de octubre

Horario: 10:00 a 18:00 horas

Lo imperdible: pan de muerto clásico, alternativas rellenas, versiones gourmet y la posibilidad de recorrer el museo durante la visita.

3. Feria del Pan de Muerto de Valle Nacional — Oaxaca

Para quienes prefieren un ambiente regional, esta feria en el corazón de Oaxaca destaca por su autenticidad. La comunidad de Valle Nacional conserva un fuerte arraigo en la tradición del Día de Muertos, y su pan local es uno de los más característicos del país.

Fechas: 24 y 25 de octubre

Horario: a partir de las 18:00 horas

Lo imperdible: pan artesanal oaxaqueño, música en vivo y una experiencia comunitaria única.

Longtail destacada: ferias tradicionales de pan de muerto en Oaxaca

4. Festival del Pan de Muerto de Guadalajara — Jalisco

En la zona metropolitana de Guadalajara, distintas panaderías se reúnen para mostrar lo mejor de sus recetas. Este festival ha crecido en popularidad y ofrece opciones tradicionales, integrales, veganas y creativas.

Fechas: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre

Horarios: viernes y sábado de 14:00 a 20:00 h; domingo de 10:00 a 14:00 h

Lo imperdible: más de 15 panaderías locales, variedad de estilos y un ambiente familiar muy accesible.

5. Feria del Pan de Muerto y Chocolate — Venustiano Carranza, CDMX

Una de las ferias más completas de la temporada dentro de la Ciudad de México. Además de pan, ofrece actividades culturales, ofrendas, catrinas monumentales y un extenso corredor gastronómico.

Fechas: 31 de octubre al 2 de noviembre

Horario: 10:00 a 20:00 horas

Lo imperdible: laberinto de cempasúchil, megaofrenda, shows y chocolate artesanal.

Longtail destacada: feria de pan de muerto y chocolate en CDMX

¿Qué feria elegir?

México ofrece tantas opciones que la elección dependerá de lo que busque cada visitante:

Si quieres variedad y ambiente familiar, las ferias de CDMX son las más completas.

Si prefieres una experiencia tradicional y regional, Oaxaca es la mejor alternativa.

Si buscas propuestas innovadoras, Guadalajara destaca por su creatividad.

Pan tradicional mexicano

Las mejores ferias de pan de muerto en México este año no solo ofrecen comida; representan tradición, historia y cultura viva. Cada una de ellas conecta a los visitantes con sabores que han acompañado al país durante generaciones. Ya sea en la capital, en Oaxaca o en Jalisco, esta temporada promete pan de muerto para todos los gustos.