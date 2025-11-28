Horario de invierno: lo que nadie te dice sobre la hora en CDMX

La Ciudad de México solía ajustar sus relojes dos veces al año, pero desde hace un par de años esa práctica quedó atrás. Aun así, cada otoño surge la misma duda: ¿cuándo inicia el horario de invierno? La respuesta es sencilla, pero tiene un trasfondo que conviene explicar con claridad.

México eliminó el horario de invierno: esto es lo que debes saber

En 2022, el Congreso aprobó la eliminación del cambio estacional de hora en casi todo el país. Esto significa que ya no existe un “horario de invierno” en CDMX. La capital se mantiene todo el año con la misma hora oficial.

¿Por qué se canceló el cambio de horario?

Las razones principales fueron:

Reducción mínima en el ahorro de energía.

Quejas constantes por afectaciones al sueño y la salud.

Falta de beneficios económicos reales.

En consecuencia, la medida dejó de aplicarse definitivamente.

Entonces, ¿cuál es la horario de invierno oficial de CDMX en invierno?

La hora no cambia. La CDMX se mantiene fija en UTC-6 durante todo el año.

Esto quiere decir que, aunque los días sean más cortos y anochezca antes, el reloj permanece igual.

¿Y qué hay de los estados fronterizos?

Únicamente algunas ciudades fronterizas conservan el ajuste de horario por su relación comercial con Estados Unidos. Pero esto no aplica a la Ciudad de México.

¿Qué buscan hoy los usuarios sobre este tema?

Algunas longtails frecuentes que responden dudas de lectores incluyen:

¿A qué hora anochece en CDMX durante invierno?

¿Por qué ya no cambia la hora en México?

¿Qué estados sí tienen horario de invierno?

Impacto en la vida diaria

Aunque no haya cambio de hora, es normal que muchas personas sientan una alteración en sus rutinas debido a que:

El amanecer ocurre más tarde.

El atardecer llega antes.

La luz natural disminuye durante varios meses.

Sin embargo, estos efectos son meramente estacionales y no dependen de un ajuste en el reloj.

Horario de invierno

El horario de invierno en CDMX ya no existe. Desde 2022, la capital —y prácticamente todo México— mantiene una hora fija durante todo el año. La confusión persiste cada otoño, pero lo cierto es que no hay nada que mover en el reloj. Lo único que cambia es la luz del día, no la hora oficial.