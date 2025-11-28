Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR

Alejandro Gertz Manero presentó su carta de renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), después de casi siete años de estar al frente de ese órgano de impartición de justicia.

El Senado hizo del conocimiento la carta de dimisión del abogado de la nación y notificó a la Presidencia de la República, después de un receso de cuatro horas.

Un mensajero enviado desde la FGR entregó la carta de renuncia de Alejandro Gertz Manero en las oficinas del Senado, en la que se explicaron los motivos de su renuncia.

Alrededor de del mediodía de este jueves, el Senado inició la sesión para tratar la renuncia del fiscal de la República y posteriormente, se decretó un receso.

De esta manera, la Cámara de Senadores inició el procedimiento que marca la Constitución en el artículo 102 para la designación del cargo en cuestión.

¿Quién sustituirá a Gertz Manero?

De acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República en su artículo 21, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, es quien sustituye al fiscal general de la República en su ausencia, en este caso se trata de Cristina Reséndiz.

La Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Adán Augusto López, trató lo relativo a la renuncia de Gertz Manero, con los demás coordinadores parlamentarios.

Alejandro Gertz Manero con 86 años de edad, fue el primer fiscal general autónomo en México, cuando asumió el cargo el 18 de enero de 2019 y debería concluir su cargo en 2028.

De esta manera, la Presidencia de la República podrá enviar en los próximos días una terna de candidatos al Senado, con base en una propuesta de diez nombres hecha por esta cámara legislativa.

Posteriormente el Senado llamará a comparecer a las tres personas propuestas por la Presidencia de la República, a efecto de formular un dictamen de idoneidad y elegir a un nuevo titular de la Fiscalía, lo cual podría ocurrir la próxima semana.

Alejandro Gertz Manero habría presentado su renuncia como fiscal de la República debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como embajador ante “un país amigo”, lo que se está tramitando en este momento, de acuerdo con la carte enviada por el funcionario al Senado y difundida en redes sociales.