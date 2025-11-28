Cáncer de próstata: la detección temprana es vital ante cifras alarmantes

El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado entre los hombres a nivel mundial, pero es un padecimiento cuya detección temprana es vital.

Cada año se diagnostican aproximadamente 1.3 millones de nuevos casos de cáncer de próstata y más de 350 mil hombres mueren anualmente a causa de esta enfermedad en todo el mundo.

Cifras preocupantes en México

Anualmente se registran cerca de 27 mil nuevos casos y 7 mil 500 fallecimientos por esta enfermedad. Es el cáncer de mayor incidencia en varones en el país, representando casi el 30 por ciento del total de casos de cáncer masculinos.

Importancia de la detección temprana

A pesar de que la incidencia en México es menor que en países como Estados Unidos, la mortalidad es similar, principalmente porque más del 60% de los casos en el país se detectan en etapas avanzadas, cuando las opciones de tratamiento son más limitadas.

La edad es el factor de riesgo más común; la mayoría de los casos se presentan en hombres mayores de 65 años, aunque el riesgo comienza a aumentar a partir de los 50.

Otros factores incluyen antecedentes familiares y un estilo de vida poco saludable

Expertos señalan que la prueba de antígeno prostático específico (APE) es fundamental para la detección temprana. Gracias al diagnóstico precoz, se estima que el 80% de los cánceres se diagnostican en estadios tempranos y son potencialmente curables.

Un llamado a la acción y la concienciación

El 29 de noviembre se busca sensibilizar a la población masculina sobre la importancia de realizarse chequeos anuales. Organizaciones de salud como el Instituto Nacional de Salud Pública ( INSP ) y la Secretaría de Salud de México promueven activamente campañas de prevención.