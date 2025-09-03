¿Quién es Adrián Di Monte? el actor en medio de la polémica

Adrián Di Monte es un actor de origen cubano que ha desarrollado su carrera principalmente en México y Estados Unidos. Es conocido por su participación en telenovelas y, más recientemente, en el reality show “La Casa de los Famosos México 3”. Actualmente, su carrera está envuelta en una grave polémica debido a las acusaciones de violencia doméstica por parte de su exesposa, la actriz y cantante Sandra Itzel. Según declaraciones de una abogada, Di Monte enfrenta siete carpetas de investigación en la Fiscalía de la CDMX por presunta violencia de género.

El Video que Reavivó el Escándalo

A veces, una sola acción puede reavivar un incendio que parecía estar controlado. Para el actor Adrián Di Monte, esa acción fue tomar un micrófono y cantar “Mujeres” de Ricardo Arjona. Un video de esta presentación improvisada, realizada durante un evento de apoyo a ex-compañeros de reality, se viralizó en redes sociales. Y lo que podría haber sido un momento sin importancia, se convirtió en una tormenta de críticas.

¿La razón? Para miles de usuarios, la elección de esa canción, un himno a las mujeres, sonaba a hipocresía viniendo de un hombre que enfrenta serias acusaciones de violencia de género. Comentarios como “La osadía de cantar esa canción cuando sabemos cómo las trata” inundaron las redes, recordando al público que, más allá de su faceta como figura pública, Di Monte tiene una complicada situación legal que sigue sin resolverse.

¿Quién es Adrián Di Monte? La Carrera de un Actor Controversial

Nacido en Cuba en 1990, Adrián Di Monte se trasladó a México para buscar una carrera en el mundo del espectáculo. Con su físico atlético y su carisma, no tardó en conseguir papeles en telenovelas y programas de entretenimiento, consolidando una presencia constante en la televisión de habla hispana.

Ha participado en producciones como “Rosario”, “Voltea pa’ que te enamores” y “¿Quién es quién?”. Sin embargo, su mayor salto a la fama mediática reciente vino con su participación en “La Casa de los Famosos México 3” en 2025, donde fue el segundo eliminado.

Pero su carrera artística ha quedado cada vez más eclipsada por las controversias de su vida personal.

El Corazón de la Polémica: La Relación con Sandra Itzel

La figura de Adrián Di Monte no se puede entender sin su turbulenta y mediática relación con la actriz y cantante mexicana Sandra Itzel.

El Inicio: Se conocieron en 2013. Su relación generó comentarios desde el principio por la diferencia de edad: él tenía 23 años y ella, 19.

La Boda y el Reality: Se casaron y, durante un tiempo, se mostraron como una pareja sólida. En 2021, participaron juntos en el reality show “Inseparables”, pero fue allí donde el público comenzó a notar las primeras grietas y una tensión evidente en su dinámica.

La Ruptura y las Primeras Acusaciones: La pareja se separó, y en septiembre de 2023, Sandra Itzel rompió el silencio. En una serie de entrevistas y publicaciones, acusó a Di Monte de haber ejercido violencia psicológica, emocional, manipulación e infidelidades a lo largo de sus 10 años de relación. Itzel compartió audios y capturas de pantalla que, según ella, probaban el maltrato que había sufrido.

Sandra relató que decidió hablar públicamente después de que Di Monte se refiriera a ella de forma despectiva en una entrevista y revelara información privada que la vulneró.

Las Siete Carpetas de Investigación: La Situación Legal se Agrava

Lo que comenzó como una guerra de declaraciones públicas ha escalado al terreno legal. El pasado 7 de agosto, la abogada Mariana Gutiérrez, en el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, hizo una revelación que cambió la magnitud del caso.

“Ese tipo es un agresor, un violentador social… tiene siete carpetas de investigación y eso te lo puedo decir formalmente”, expresó la litigante.

Según Gutiérrez, estas siete carpetas, abiertas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, incluyen denuncias por amenazas y violencia de género. Actualmente, se encuentran en proceso de investigación para determinar si se judicializarán. La abogada también manifestó su preocupación por la seguridad de Sandra Itzel, describiendo al actor como alguien con “ira contenida”.

La Reacción del Público y el Futuro de su Carrera

Desde que las acusaciones de Sandra Itzel se hicieron públicas, la percepción del público sobre Adrián Di Monte cambió drásticamente. Su participación en “La Casa de los Famosos México 3″ estuvo marcada por el rechazo de una gran parte de la audiencia, que utilizó las redes sociales para “funarlo” y pedir su expulsión.

El reciente video cantando “Mujeres” no ha hecho más que avivar el fuego. Aunque algunos defienden su derecho a trabajar, la mayoría de los comentarios reflejan un profundo escepticismo y exigen que aclare su situación legal.

La carrera de Adrián Di Monte se encuentra en una encrucijada. La industria del entretenimiento es cada vez menos tolerante con las acusaciones de violencia de género, y el desenlace de estas siete carpetas de investigación será determinante para su futuro.

Un Actor Bajo la Sombra de la Duda

La historia de quién es Adrián Di Monte se ha vuelto inseparable de la controversia que lo rodea. Más allá de sus papeles en la televisión, su nombre hoy está ligado a una serie de acusaciones muy graves que han puesto en pausa su carrera y han manchado su imagen pública.

Mientras las autoridades investigan y el proceso legal sigue su curso, el actor permanece bajo el escrutinio de los medios y de un público que, en la era del #MeToo, ya no está dispuesto a separar al artista de la persona. La presunción de inocencia es un derecho, pero la sombra de la duda, en el tribunal de la opinión pública, es a menudo una condena anticipada. El futuro de Adrián Di Monte, tanto en lo personal como en lo profesional, pende de un hilo.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.