Los tacos: el sabor de México conquista el mundo y el top global de comida callejera

La gastronomía mexicana es un festín para los sentidos, una explosión de sabores, colores y aromas que ha trascendido fronteras. Y en el corazón de esta rica tradición, un platillo se erige como embajador culinario por excelencia: el taco. Recientemente, una encuesta global del prestigioso portal gastronómico Taste Atlas (que mide sus concursos en base a votaciones) ha confirmado lo que millones de mexicanos ya sabían: los tacos son una de las comidas más populares del mundo, consolidándose en el Top 3 global y como el número uno en Latinoamérica.

El reinado del taco: en el top 3 mundial

La encuesta “Top 100 Most Popular Dishes in the World” de Taste Atlas evaluó más de 10 mil comidas y bebidas, y el resultado fue contundente. Los tacos mexicanos se ubicaron en el tercer puesto, solo por detrás del sushi japonés y la pizza italiana. Este reconocimiento global subraya no solo su popularidad, sino también su versatilidad y la profunda conexión que establecen con los comensales.

En el ámbito latinoamericano, el dominio del taco es absoluto, ocupando el primer lugar. Esta distinción es un motivo de orgullo, reflejando cómo un platillo de origen prehispánico ha logrado adaptarse y evolucionar para conquistar los paladares más exigentes alrededor del planeta.

La riqueza de los tacos: una variedad inigualable

La magia del taco reside en su infinita diversidad. No existe un solo tipo, sino un universo de opciones que varían según la región, el relleno y la preparación. Desde los clásicos hasta las innovaciones, cada taco es una experiencia única.

Tacos al pastor: Considerados los reyes, con su carne marinada y cocinada en el tradicional trompo vertical, son un estandarte de la comida callejera.

Tacos de carnitas: Trozos de cerdo cocinados lentamente hasta quedar tiernos y crujientes, una delicia que se deshace en la boca.

Tacos de carne asada: Una de las formas más antiguas y populares, con carne asada a la parrilla sobre carbón, acompañada de guacamole, cebolla y chile. De hecho, los tacos de carne asada sinaloense son especialmente reconocidos.

Tacos de cochinita pibil: Directo de Yucatán, con cerdo marinado en achiote y jugo de naranja agria, cocido lentamente, ofreciendo un sabor inconfundible.

Tacos de suadero, de bistec, dorados, de pescado y mariscos, y árabes: La lista es interminable, cada uno con su propio encanto y tradición.

México en el top 50 de la comida callejera mundial

El éxito de la gastronomía mexicana en Taste Atlas no se limita a los tacos. Otros platillos emblemáticos también han logrado un lugar destacado en el ranking de las “Mejores Comidas Callejeras del Mundo”:

Carnitas: En el cuarto lugar, esta preparación de cerdo confitado es un favorito nacional.

Esquites: En la posición número 8, este antojo a base de maíz con chile y mayonesa es una delicia que conquista a todos.

Cochinita pibil: En el noveno lugar, es un estandarte de la cocina yucateca.

En el noveno lugar, es un estandarte de la cocina yucateca. Otros como los tacos gobernador, gringas, tacos al carbón y tacos árabes también figuran en el Top 50, demostrando la vasta riqueza de la cocina mexicana.

Un fenómeno cultural y culinario

El “Día del Taco”, celebrado el 31 de marzo, es una prueba más de la relevancia de este platillo. Aunque su origen es relativamente reciente, impulsado por una campaña de marketing de Televisa en 2007, la tradición de la tortilla como acompañamiento se remonta a la época prehispánica. Salvador Novo, el reconocido cronista, ya destacaba la importancia del taco como un elemento fundamental en la identidad mexicana, accesible y diverso, presente en todos los estratos sociales.

La gastronomía mexicana sigue conquistando paladares y corazones a nivel mundial. Los tacos, en particular, son un fenómeno cultural que nos invita a celebrar la diversidad y el sabor que nos define como nación.