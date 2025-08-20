¿Qué es el teocintle? conoce al ancestro silvestre al que le debemos el maíz

El maíz es el pilar de la identidad y la gastronomía mexicana, un grano sagrado que ha alimentado cuerpos y almas durante milenios. Pero antes de la mazorca que hoy conocemos, existió una planta silvestre fundamental en nuestra historia agrícola: el teocintle. Si alguna vez te has preguntado qué es el teocintle, la respuesta es simple y profunda: es el padre del maíz, el origen de todo.

El “maíz de los dioses”: origen y significado

La palabra teocintle proviene del náhuatl teocentli, que se traduce como “maíz del dios” o “grano de los dioses”. Se trata de un grupo de pastos silvestres (del género Zea) que son los parientes más cercanos del maíz moderno (Zea mays L.). Su similitud genética es tan estrecha que los científicos lo consideran el antecesor directo del grano que hoy sustenta a México y a gran parte del mundo.

La transformación del teocintle al maíz fue un proceso de domesticación que comenzó hace aproximadamente 9,000 años en Mesoamérica. Según el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), este evento de domesticación tuvo su origen en la cuenca del río Balsas, en el sur de México.

Diferencias clave entre el teocintle y el maíz

A simple vista, ambas plantas pueden parecer muy distintas. El portal Biodiversidad Mexicana de CONABIO destaca las principales diferencias, que son el resultado de miles de años de selección artificial por parte de los agricultores prehispánicos:

El teocintle produce numerosas “mazorquitas” pequeñas en sus ramas, cada una con solo dos hileras de granos. El maíz, por su parte, produce pocas mazorcas grandes en la parte central de la planta. Granos: Los granos del teocintle están cubiertos por una cáscara extremadamente dura que los protege. Los granos del maíz están expuestos (“desnudos”) y son blandos.

Los usos ancestrales del teocintle

Aunque hoy en día su grano duro no es ideal para el consumo directo, se cree que las civilizaciones mesoamericanas le dieron múltiples usos. Se teoriza que consumían sus frutos tiernos como elotes, reventaban sus semillas maduras para hacer una especie de palomitas, y prensaban sus tallos para obtener un jugo dulce, que incluso pudo haber sido fermentado para crear una bebida alcohólica.

La importancia del teocintle en la actualidad

Hoy, el teocintle sigue creciendo de forma silvestre en varias regiones de México y Centroamérica. Aunque en algunas zonas agrícolas se le considera una maleza, su valor genético es incalculable. Los agricultores tradicionales a menudo permiten que crezca cerca de sus milpas, ya que la polinización cruzada entre el teocintle y el maíz criollo ayuda a fortalecer la diversidad genética de los cultivos, haciéndolos más resistentes.

Entender qué es el teocintle es reconocer la profunda conexión entre la naturaleza, la historia y la cultura de México. Es un recordatorio de que la biodiversidad que disfrutamos en nuestra mesa es el resultado de un legado milenario de sabiduría agrícola. Apoyar a los productores de maíces criollos y fomentar el comercio justo son acciones clave para preservar esta invaluable herencia.