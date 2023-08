Inundaciones en varias regiones de China por el paso del tifón Doksuri

En los últimos días el tifón Doksuri a causar estragos en China y al menos a dejado varios muertos y más de 800.000 de afectados, el tifón ha dejado una estela de destrucción en China, afectando a personas y entre ellas 700.000 en su paso por el territorio del país.

Así mismo, las fuertes lluvias torrenciales cobraron al menos varios muertos y dejaron a cientos atrapados en los suburbios de Beijing, China, pero no solamente ha sufrido China por el tifón, también ocasionó estragos en Taiwán y Filipinas.

De este modo, la situación fue crítica en varias regiones afectadas, además tres de los cinco ríos de la cuenca del Río Hai, pues alcanzaron los niveles máximos y algunas casas fueron arrastradas al Río Yongding, obligando a casi 55.000 personas a evacuar la ciudad.

Rain in Beijing turns roads to rivers after typhoon, with two people killed https://t.co/YH2ocnpI2X pic.twitter.com/tM8jGLUbqj

— Reuters (@Reuters) July 31, 2023