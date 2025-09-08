Funcionarios y empresarios detenidos por presunto huachicol fiscal

El gobierno de México dio a conocer la detención de 14 funcionarios y empresarios por su probable implicación en el negocio ilícito del denominado huachicol fiscal, lo que habría permitido el ingreso de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburos a Tampico.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo en rueda de prensa que estas detenciones forman parte de los resultados de las investigaciones que realizó la dependencia que encabeza, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina.

El funcionario precisó que fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco funcionarios de aduanas,quienes presuntamente formaban parte de una red de tráfico de combustible.

Cortesía: Aristegui Noticias

“Se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburo en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades”, explicó el titular de la SSPC, subrayando la gravedad del caso y la participación de actores tanto del sector privado como del ámbito gubernamental.

Los detenidos

La detención de los funcionarios y empresarios vinculados a una red de contrabando de combustible representa uno de los golpes más contundentes contra el mercado ilícito de hidrocarburos en México.

Entre los personajes capturados están Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N.

Harfuch informó que el operativo conjunto se desplegó en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, tras una investigación iniciada en marzo.

En esa fecha, las autoridades inspeccionaron una embarcación en el puerto de Tampico y realizaron cateos simultáneos, decomisando más de 190 contenedores, tractocamiones, remolques y 10 millones de litros de diésel, considerado uno de los mayores aseguramientos en la historia reciente.

La investigación permitió identificar la estructura criminal detrás del tráfico ilegal, cuya logística se sustentaba en documentación apócrifa y la complicidad de empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos.

Rastreo de la UIF

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó operaciones financieras inusuales, como depósitos millonarios en efectivo, compra de inmuebles, vehículos de lujo y pólizas de seguro, que no correspondían con el perfil económico de los implicados.

El funcionario reconoció la labor de la Secretaría de Marina y añadió que el Gobierno federal no tolerará prácticas ilícitas que perjudiquen al desarrollo nacional ni a los intereses del Estado mexicano.