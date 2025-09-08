Poderes The Umbrella Academy: Guía completa de los hermanos hargreeves y sus habilidades

El universo de The Umbrella Academy, creado por Gerard Way, es un torbellino de viajes en el tiempo, apocalipsis inminentes y, por supuesto, una familia de superhéroes tan disfuncional como poderosa. Con cada temporada, los hermanos Hargreeves nos han sorprendido con la evolución y, a veces, la pérdida de sus extraordinarias habilidades. Si alguna vez te has preguntado cuáles son los poderes de The Umbrella Academy de cada uno de ellos, esta es tu guía definitiva para entender su complejo arsenal.

Los poderes de número uno: luther hargreeves (spaceboy)

Luther, el Número Uno y líder (o al menos lo intenta) de la Academia, posee una fuerza sobrehumana y una resistencia mejorada. Su fisiología simiesca, resultado de una transfusión de sangre para salvarle la vida, amplifica estas habilidades. A lo largo de la serie, Luther ha demostrado ser un combatiente experto, aunque su principal herramienta es su abrumadora fuerza bruta. Sin embargo, tras el reinicio del universo, todos los hermanos perdieron sus poderes.

Los poderes de número dos: diego hargreeves (the kraken)

Diego, el rebelde Número Dos, es famoso por su increíble habilidad con los cuchillos. Su poder principal es la manipulación de trayectoria, permitiéndole curvar o detener la trayectoria de cualquier objeto que lanza, desde cuchillos hasta balas. También es un artista marcial consumado y un experto abridor de cerraduras, además de dominar varios idiomas. Al final de la tercera temporada, se sorprendió al descubrir que sus poderes habían desaparecido.

Los poderes de número tres: allison hargreeves (the rumor)

Allison, la Número Tres, posee uno de los poderes de The Umbrella Academy más singulares y peligrosos: la manipulación de la realidad vocal. Con la frase “Escuché un rumor…”, puede hacer que cualquier cosa que diga se convierta en realidad, desde controlar la mente de las personas hasta influir directamente en el entorno. Sus poderes se amplificaron tras un incidente con Harlan Cooper, aunque también los perdió con el reinicio universal.

Los poderes de número cuatro: klaus hargreeves (the séance)

Klaus, el excéntrico Número Cuatro, es un médium con la habilidad de comunicarse con los espíritus. Cuando está sobrio, puede evocar y manifestar a los muertos en el mundo real, e incluso manipularlos. En temporadas posteriores, demostró la capacidad de la inmortalidad retroactiva, resucitando tras cada muerte, aunque esta habilidad también se perdió. También ha sido capaz de la levitación.

Los poderes de número cinco: el viajero del tiempo

El enigmático Número Cinco, el más carismático y crucial de la familia, domina la manipulación del espacio-tiempo. Su capacidad de teletransportarse a cortas y largas distancias, conocida como “blinks”, es extremadamente útil en combate. Además, es un experto en cronocinesis, lo que le permite viajar a través del tiempo. Cinco es también un maestro asesino de la Comisión Temps y un estratega brillante, con un intelecto de nivel genio.

Los poderes de número seis: ben hargreeves (the horror)

Ben, el difunto Número Seis, es el compañero fantasmal de Klaus. Antes de su muerte, poseía la temible habilidad de invocar y controlar tentáculos sobrenaturales desde un portal en su estómago, dándole un potencial destructivo masivo. Como fantasma, también podía poseer personas temporalmente. Su poder le valió el apodo de “The Horror” y lo convirtió en un combatiente experto.

Los poderes de número siete: viktor hargreeves (the white violin)

Viktor, el Número Siete, fue inicialmente suprimido, pero resultó ser el más poderoso de todos. Su habilidad principal es la manipulación del sonido, que puede convertir en energía y fuerza física, amplificándose con la agitación emocional. Con ella, puede generar ondas de fuerza, volar, manipular la materia e incluso el clima. Su audición mejorada y su enlace telepático con Harlan son otras de sus impresionantes capacidades. También es un violinista experto.

Lila Pitts: la mímica perfecta

Lila Pitts, aunque no es una Hargreeves de sangre, comparte el misterioso origen de los 43 niños. Su poder es la mímica de poderes, lo que le permite replicar cualquier habilidad de otros seres superpoderosos con los que entra en contacto, convirtiéndola en una adversaria formidable y extremadamente versátil. Puedes ver todas estas habilidades en acción en The Umbrella Academy en Netflix.