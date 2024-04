No todos los estrenos son iguales, no solo por las diferencias narrativas o de calidad, sino también por lo que estos pueden significar. Por ejemplo, en el caso de series como: Stranger Things y The Umbrella Academy, sus próximos estrenos, representan el final de sus series. Debemos prepararnos y disfrutar al máximo los capítulos que se avecinan, pues, no tendremos más. Por ello, en esta ocasión recomendaremos una serie que ya tiene fecha del inicio de su fin. ¿Listo para la última temporada de The Umbrella Academy?

Seguro muchos fans no quieren que finalice, sin embargo, es mejor que termine bien a que se alargue sin necesidad y con mala calidad.

The Umbrella Academy

Es una serie de superhéroes desarrollada por Steve Blackman para Netflix. Esta serie adapta unos cómics con el mismo nombre, que fueron escritos por Gerard Way. La adaptación tuvo su lanzamiento en febrero de 2019, contando con una segunda temporada en 2020, la tercera en 2022 y el 8 de agosto de 2024 saldrá la última temporada.

Historia

The Umbrella Academy sucede en un universo donde 43 mujeres dan a luz simultáneamente el 1 de octubre de 1989, sin siquiera haber dado señales de estar embarazadas hasta el momento del parto. Algunos de esos niños son adoptados por Reginald Hargreeves, el cual los convierte en un grupo de superhéroes llamado The umbrella Academy.

Una familia con superpoderes y claramente disfuncional. Todos criados por un misterioso millonario que les ocultaba mucha información, un simio y una madre robot. Luego de que 5, uno de los hermanos, volviera del futuro para advertirlos sobre fin del mundo, se comienza a tejer un entramado en el cual irán descubriendo muchos de los misterios que su vida y familia tienen.

La 2, 3 y 4.ª temporada se desarrollan inmediatamente después del fin de la anterior. Descubriendo cada vez más secretos de su padre y siempre teniendo que unirse para evitar el fin del mundo.

4.ª temporada

No tenemos que esperar mucho para el estreno de la última temporada de The Umbrella Academy. Mientras eso ocurre en Alternativo.mx te contaremos todo lo que se sabe hasta el momento.

El final de la historia de la familia Hargreeves se estrenará el 8 de agosto de 2024. La cuarta temporada tiene un claro reto y es esclarecer los misterios del final de la 3.ª temporada. En el cual todos los hermanos vuelven a su época habiendo perdido todos sus poderes.

En esta ocasión tendremos tan solo 6 episodios, lo que equivale a una reducción de 4 a comparaciones de las anteriores 3 temporadas. Esperemos que el hecho de que sea más corta implique menos escenas innecesarias y mantenga un buen nivel tanto en producción como en historia.

Por el momento solo contamos con un cartel oficial y algunas imágenes. Mientras llega el primer tráiler, no dejen de emocionarse que no hay que esperar mucho tiempo.

