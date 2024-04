Borussia Dortmund en la semifinal de la Champions League

Este martes 16 de abril se jugó los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League con Borussia Dortmund y Atlético Madrid, donde los alemanes sorprendieron en el Signal Iduna Park, al Atlético de Madrid que venía con ventaja en el partido de ida.

De esta manera, el segundo partido era entre Barcelona de Xavi Hernández ante el París Saint Germain (PSG), con la dolorosa eliminación de los españoles. Un duelo donde deja en duda la continuidad de Hernández al frente del equipo culé y más con la eliminación del torneo.

En el segundo partido de la Champions League entre Borussia Dortmund y Atlético Madrid, donde los colchoneros venían con ventaja en el partido. Mientras Dortmund buscaba un milagro para remontar el partido ante su afición que hizo pesar a los visitantes en el terreno de juego.

Por un lado, el Atl. Madrid buscaba clasificar por cuarta vez consecutiva a la Champions League con la era de Cholo Simeone. El Dortmund retomó su hazaña en el 2013 cuando el equipo era comandado por Jurgen Klopp que disputó la final ante Bayern Múnich.

Al minuto 34’ Julian Brandt igualaba el marcador global 2-2, pero un minuto después Ian Maatsen remontaba el partido debido a los errores defensivos de los visitantes. Como decíamos, en el segundo tiempo un autogol de Mats Hummels que le daba vida al Atl. Madrid en esta eliminatoria.

Al 64’ Ángel Correa levantaba al Atl. Madrid ponía el partido en la balanza debido a la intensas llegadas en ambas áreas; pero al 71’ Niclas Füllkrug igualó el marcador donde remata el salto a Josema Giménez que no pudo hacer nada Jan Oblak.

Finalmente, al 74, Marcel Sabitzer, sentenció el partido de vuelta tras un disparo y sacar un golpeo cruzado que no llegó Oblak. A todo esto, tenemos la primera semifinal de la Champions League entre Borussia Dortmund y PSG, un duelo de mucha importancia.

A match for the ages 🍿 #UCL pic.twitter.com/uKfkIylaP0

El primer partido de los Cuartos de Final de la Champions League, fue Barcelona ante PSG, un choque de alto voltaje, pues en 2016 recordemos la dolorosa derrota de PSG en el Camp Nou donde sufrió la aplanadora del argentino Lionel Messi cuando militaba en el equipo.

Mientras en los últimos años Barcelona también llegó a sufrir diferentes goleadas en esta competencia, con la Juventus, Roma, Liverpool, Bayern Múnich y ahora PSG. En el partido de ida el Barcelona llegaba como favorito ante su afición con el gol de Andreas Christensen.

Al minuto 12’ aparece Raphinha para aumentar la ventaja en el marcador global 4-2, donde superó a sus rivales; luego al 29’ el uruguayo Ronald Araujo se va expulsado debido al derribo a Barcelona como último hombre fuera del área.

De este modo, al 40’ aparece la ley del ex, Ousmane Dembélé para empatar el partido y se acerca al mercado global. En el segundo tiempo, Vitor Ferreira ponía el segundo tanto para los visitantes y al 61’ Mbappé colocó el tercer tanto y remontando el juego.

Así que, al 89’ vuelve otra vez Mbappé para sentencia la eliminatoria del equipo culé en su propia casa y su afición. Por último, Barcelona queda eliminado y todos los reflectores fueron para Hernández que no aprovechó la ventaja en el partido de ida.

Paris go through to the semi-finals! 🔴🔵#UCL pic.twitter.com/Qyw3nhkFrH

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2024