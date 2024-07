En la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, Lady Gaga deslumbró al mundo con una actuación inesperada en francés. Vestida con un elegante atuendo negro diseñado por Dior, la multifacética artista abrió el primer acto musical. Desde la orilla del río Sena, dio la bienvenida a los atletas de todo el mundo mientras cantaba “Mon truc en plumes”. La presencia de Lady Gaga sorprendió a todos, y las redes sociales se llenaron de aplausos y elogios. Decenas de bailarines también ofrecieron un espectáculo estilo cabaret, mostrando pasos inspirados en la tradición francesa. Así, la ceremonia de apertura se convirtió en un festín visual y musical que celebró la diversidad y la creatividad.

I feel so completely grateful to have been asked to open the Paris @Olympics 2024 this year. I am also humbled to be asked by the Olympics organizing committee to sing such a special French song—a song to honor the French people and their tremendous history of art, music, and… pic.twitter.com/FMNyiosHUR

— Lady Gaga (@ladygaga) July 26, 2024