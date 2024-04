“Taylor Swift Rompe Récords: ‘The Tortured Poets Department’ Domina la Década”

Taylor Swift, la cantante y compositora estadounidense, ha vuelto a romper récords con su último álbum, “The Tortured Poets Department”. Este álbum, que es el undécimo de su carrera, ha debutado en el número 1 de la lista Billboard 200, con 2.61 millones de unidades vendidas. Además, se ha convertido en el disco más exitoso en lo que va de 2024 en cuanto a streaming.

“The Tortured Poets Department” fue lanzado el 19 de abril de 2024 a través de Republic Records. Consta de dieciséis canciones, con lanzamientos en formato físico que incluyen pistas adicionales tituladas “The Manuscript”, “The Bolter”, “The Albatross” y “The Black Dog”. Swift comenzó a trabajar en este álbum inmediatamente después de entregar su décimo álbum de estudio, “Midnights”.

.@taylorswift13 becomes the first artist in history to occupy the entire top 14 spots of the #Hot100 simultaneously:

No. 1, “Fortnight” ft. @PostMalone

No. 2, “Down Bad”

No. 3, “I Can Do It With a Broken Heart”

No. 4, “The Tortured Poets Department”

No. 5, “So Long, London”

No.…

— billboard charts (@billboardcharts) April 29, 2024