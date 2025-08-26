Dónde comer en CDMX: la guía definitiva de los mejores restaurantes

La Ciudad de México es un epicentro culinario vibrante y caótico, un lugar donde los sabores de todo el país y del mundo convergen en una oferta gastronómica tan diversa que puede ser abrumadora. Si te preguntas dónde comer en CDMX, has llegado al lugar correcto. Esta guía es un recorrido por esos templos del sabor que definen la escena actual, desde los santuarios de la alta cocina hasta los puestos callejeros que alimentan el alma de la ciudad.

Alta cocina: las joyas de la corona gastronómica

La CDMX es hogar de restaurantes que figuran constantemente en las listas de los mejores del mundo. Estos son templos de la creatividad y el producto, ideales para una ocasión especial.

Pujol: El estandarte de la cocina mexicana contemporánea. Liderado por el chef Enrique Olvera, es una experiencia que redefine los ingredientes locales. Su famoso mole madre, mole nuevo , con más de 2,800 días de añejamiento, es una parada obligatoria para cualquier amante de la gastronomía.

El estandarte de la cocina mexicana contemporánea. Liderado por el chef Enrique Olvera, es una experiencia que redefine los ingredientes locales. Su famoso , con más de 2,800 días de añejamiento, es una parada obligatoria para cualquier amante de la gastronomía. Quintonil: El chef Jorge Vallejo rinde homenaje a la biodiversidad del país con un enfoque en ingredientes autóctonos como la verdolaga (quintonil). Su cocina es una elegante y fresca interpretación de las raíces mexicanas, reconocida mundialmente.

El chef Jorge Vallejo rinde homenaje a la biodiversidad del país con un enfoque en ingredientes autóctonos como la verdolaga (quintonil). Su cocina es una elegante y fresca interpretación de las raíces mexicanas, reconocida mundialmente. Máximo Bistrot: Un pilar de la colonia Roma, el chef Lalo García ofrece una cocina de mercado honesta y reconfortante. Su menú cambia con la temporada, asegurando siempre los ingredientes más frescos y de la más alta calidad en un ambiente sofisticado pero relajado.

La esencia de la ciudad: tacos y sabores tradicionales

No se puede hablar de la gastronomía de la CDMX sin rendirle culto a sus platillos más emblemáticos. Estos lugares son instituciones que preservan el sabor auténtico.

Tacos El Vilsito: De día es un taller mecánico, de noche se transforma en una de las taquerías más icónicas de la ciudad. Sus tacos al pastor son legendarios y una experiencia capitalina por excelencia.

De día es un taller mecánico, de noche se transforma en una de las taquerías más icónicas de la ciudad. Sus son legendarios y una experiencia capitalina por excelencia. Taquería El Califa de León: Con más de 50 años de historia y una mención en la Guía Michelin , este pequeño local es un templo para los puristas del taco de bistec. Sencillez y calidad en su máxima expresión.

Con más de 50 años de historia y una mención en la , este pequeño local es un templo para los puristas del taco de bistec. Sencillez y calidad en su máxima expresión. Café de Tacuba: Fundado en 1912, este restaurante en el Centro Histórico es un viaje en el tiempo. Su decoración colonial es el escenario perfecto para probar platillos clásicos como el mole poblano y las enchiladas en un ambiente lleno de historia.

Sabores del mundo: las mejores cocinas internacionales

La capital es una ciudad cosmopolita y su oferta culinaria lo refleja. Aquí se puede viajar por el mundo a través del paladar.

Masala y Maíz: Una propuesta única que fusiona sabores de India, México y África del Este . Los chefs Norma Listman y Saqib Keval crean platillos que cuentan historias de migración y mestizaje culinario en un ambiente siempre vibrante.

Una propuesta única que fusiona sabores de . Los chefs Norma Listman y Saqib Keval crean platillos que cuentan historias de migración y mestizaje culinario en un ambiente siempre vibrante. Rosetta: En una hermosa casona de la Roma, la chef Elena Reygadas ofrece una cocina italiana con un profundo respeto por el ingrediente mexicano. Su panadería es igualmente famosa y una parada obligatoria.

En una hermosa casona de la Roma, la chef Elena Reygadas ofrece una cocina italiana con un profundo respeto por el ingrediente mexicano. Su panadería es igualmente famosa y una parada obligatoria. BALTA: Ubicado en el hotel Sofitel Mexico City Reforma, este restaurante ofrece una espectacular fusión de sabores del Mediterráneo y las costas de México, todo con el toque ahumado de las parrillas de leña y con vistas impresionantes.

Opciones para todos: vegetarianos, familias y vistas panorámicas

La diversidad de la ciudad también se encuentra en la variedad de experiencias que ofrece, adaptándose a todos los gustos y necesidades.

Opciones veganas y vegetarianas: Restaurantes como Plantasia y Vegamo demuestran que la cocina basada en plantas puede ser creativa y deliciosa, con menús que van desde ramen vegano hasta tacos de jackfruit.

Restaurantes como y demuestran que la cocina basada en plantas puede ser creativa y deliciosa, con menús que van desde ramen vegano hasta tacos de jackfruit. Ideal para familias: Lugares como Parilla Paraíso o Sonora Grill son perfectos para ir con niños, ya que ofrecen amplios menús, menús infantiles y espacios al aire libre para que los más pequeños puedan jugar.

Lugares como o son perfectos para ir con niños, ya que ofrecen amplios menús, menús infantiles y espacios al aire libre para que los más pequeños puedan jugar. Restaurantes con vistas espectaculares: Para una cena inolvidable, CITYZEN en el Sofitel o Miralto en la Torre Latinoamericana ofrecen vistas panorámicas de 360° que elevan cualquier experiencia gastronómica.

Consejos para disfrutar la comida en cdmx

Para sacar el máximo provecho a tu aventura culinaria, ten en cuenta estos tips: