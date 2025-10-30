La historia de OKÜMÉ: el diseño sustentable de Guanajuato

En el corazón de México, el estado de Guanajuato se está consolidando no solo como una potencia industrial, sino como un semillero de innovación, creatividad y sostenibilidad. Bajo la visión del Gobierno de la Gente, liderado por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se ha tejido una robusta red de apoyo para que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) no solo sueñen con el mercado global, sino que lo conquisten. La historia de OKÜMÉ es el testimonio vivo de esta estrategia: una marca que nació del ingenio y el compromiso ambiental y que hoy cruza fronteras.

Este no es solo un relato sobre una exportación exitosa; es la crónica de cómo el talento guanajuatense, cuando se combina con una visión clara y el acompañamiento estratégico, puede transformar un desafío local en una oportunidad de crecimiento internacional, llevando el sello “Hecho en Guanajuato” a nuevas latitudes.

De la señalética al diseño con propósito: el nacimiento de OKÜMÉ

Toda gran historia de exportación comienza con una idea innovadora. En este caso, la semilla fue Grupo IDEA, una empresa consolidada en Irapuato, Guanajuato, especializada en el diseño y desarrollo de señalética. Con una sólida reputación en manufactura y comunicación visual, su equipo se enfrentaba a un reto común en la industria: la generación de materiales sobrantes en sus procesos productivos.

En lugar de ver estos excedentes como un desecho, vieron una oportunidad. Con una mentalidad anclada en la economía circular y el respeto por el medio ambiente, decidieron darles una segunda vida. Así nació OKÜMÉ, una marca con alma y propósito. Su misión era clara: transformar estos remanentes, principalmente madera sustentable y finas láminas de caoba, en productos artesanales de alto valor estético y funcional.

OKÜMÉ se convirtió en el estandarte de un nuevo tipo de lujo: aquel que es consciente, que cuenta una historia y que refleja el orgullo del diseño mexicano. Cada pieza no solo es un objeto de decoración o un utensilio, sino una declaración de principios sobre la importancia de la producción sustentable y la creatividad como motores de cambio.

El puente hacia el éxito: el rol estratégico de COFOCE

Tener un producto excepcional es solo la mitad de la batalla. El verdadero desafío para muchas MiPyMES es navegar el complejo mundo del comercio exterior. Aquí es donde la intervención del Gobierno del Estado, a través de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), se vuelve fundamental.

COFOCE ha dejado de ser una simple agencia gubernamental para convertirse en un aliado estratégico y mentor para cientos de empresas guanajuatenses. A través de programas diseñados a la medida, como el encuentro de negocios “Exportar Cambia tu Vida”, se crean puentes directos y efectivos entre los productores locales y los compradores internacionales.

OKÜMÉ: una historia de éxito impulsada por la exportación

Para OKÜMÉ, esta iniciativa fue el catalizador que cambió su historia. No se trató de un simple evento de networking, sino de una vinculación curada y con un objetivo claro. Fue en este espacio donde su propuesta de valor resonó con los representantes de Northgate, una importante cadena de supermercados en Estados Unidos con un profundo conocimiento del mercado hispano.

El testimonio de Adriana Álvarez, de Grupo IDEA, encapsula la importancia de este acompañamiento: “Ha sido la guía y si no fuera por el Gobierno de la Gente no estaríamos contando esta historia. Con COFOCE, nos han traído de la mano (…) nos han buscado, nos han invitado a ruedas de prensa, no nos han descuidado en todo este proceso (…) El apoyo, la cercanía y la atención del Gobierno de la Gente a través de COFOCE y de la Secretaría de Economía ha sido increíble”.

Estas palabras revelan un modelo de apoyo que va más allá de lo transaccional. Traer de la mano” implica asesoría en normativas, logística, empaque, estrategias de precios y negociación; es un respaldo integral que minimiza los riesgos y maximiza las posibilidades de éxito para los empresarios que se aventuran por primera vez en la exportación.

Un hito histórico: 43 tiendas en Estados Unidos

El resultado de esta sinergia fue un logro monumental para OKÜMÉ: la colocación de sus productos en 43 tiendas Northgate en Estados Unidos. Este no es solo un primer pedido de exportación; es un desembarco estratégico en uno de los mercados de consumo más grandes y competitivos del mundo.

Para una MiPyME de Irapuato, estar presente en 43 puntos de venta de una cadena reconocida significa una validación de su calidad, diseño y modelo de negocio. Es la prueba tangible de que los productos mexicanos, impulsados por la sostenibilidad y la innovación, tienen un lugar destacado en los anaqueles internacionales. Este hito abre la puerta a un crecimiento exponencial, a la diversificación de mercados y al fortalecimiento de la marca a una escala que antes parecía inalcanzable.

Una estrategia estatal que rinde frutos

El éxito de OKÜMÉ no es un caso aislado, sino el reflejo de una política pública coherente y sostenida, impulsada por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. La estrategia consiste en identificar el potencial de las empresas locales, fortalecer sus capacidades a través de la capacitación y la asesoría, y conectarlas con oportunidades de negocio reales y tangibles.

Hoy, desde su base en Irapuato, OKÜMÉ se erige como un referente regional en diseño y manufactura sustentable, demostrando al mundo que la creatividad y la responsabilidad ambiental no solo son compatibles, sino que son una fórmula ganadora en la economía del siglo XXI.

Con cada exportación, no solo viaja un producto, sino también la historia, el talento y la visión de Guanajuato. El compromiso del Gobierno de la Gente y COFOCE se reafirma con cada caja que cruza la frontera, construyendo un futuro donde las oportunidades son globales y el talento local es el mayor activo del estado. La historia de OKÜMÉ es una invitación a otras MiPyMES a atreverse a soñar en grande, con la certeza de que en Guanajuato, no están solas en su viaje hacia la internacionalización.

