Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de NY suspende operaciones

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, de Nueva York, suspendió este jueves las operaciones en tierra, debido a una emergencia aérea.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que las salidas de aviones desde el aeropuerto presentaban retrasos de 3 horas y 30 minutos por nubes bajas.

Los aterrizajes tenían una demora de 45 minutos a las 9:00 de la mañana, hora local, por una tormenta en Nueva York.

También en el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en Nueva Jersey, las operaciones en tierra fueron suspendidas por la tormenta que se registra actualmente.

Horas antes había un retraso de 3 horas y 18 minutos en los despegues por el clima que azota la costa este de Estados Unidos, informó la FAA.

Esta mañana, el Servicio Nacional de Clima (NWS, por sus siglas en inglés) emitió aviso yalertas por inundaciones en las costas desde Virginia hasta Nueva Jersey, mientras el huracán “Melissa” se dirige hacia el norte mientras se disipa.

Melissa” ha dejado al menos 32 víctimas mortales: 23 fallecidos en Haití, cuatro en Jamaica, cuatro en Panamá y uno en República Dominicana, además de millones de afectados en Cuba, donde tocó tierra el miércoles como categoría 3.