Flores comestibles: Guía completa para cocinar con la primavera

Las flores comestibles son mucho más que una simple decoración. En México, forman parte de nuestra herencia gastronómica, con ejemplos como la flor de calabaza, los gualumbos (flor de maguey) y la jamaica. Para usarlas de forma segura, es crucial comprarlas en mercados especializados (como el de San Juan en CDMX) que garanticen que están libres de pesticidas. Al prepararlas, se recomienda lavarlas con cuidado, quitarles los pistilos y estambres (que pueden amargar) y usarlas lo más frescas posible. Aportan sabores únicos, desde herbales y picantes hasta dulces y florales.

El Jardín que se Sirve en la Mesa

Durante años, las hemos visto como el toque final, ese adorno delicado que corona un postre o un platillo de alta cocina. Pero reducir las flores comestibles a una simple decoración es como decir que el chile solo sirve para dar color. Detrás de sus pétalos vibrantes y su frágil belleza, se esconde un universo de sabores, aromas y texturas que han sido parte de la gastronomía mundial, y especialmente de la mexicana, desde tiempos inmemoriales.

La primavera es la excusa perfecta para redescubrirlas. No como una tendencia pasajera de Instagram, sino como lo que realmente son: ingredientes complejos, llenos de historia y con el poder de transformar un plato. Desde el sabor mineral de los cabuches hasta el perfume de la lavanda, te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las flores que se comen.

Un Legado Prehispánico: Las Flores en la Cocina Mexicana

En México, comer flores no es una moda; es una tradición. Como señala el chef e investigador gastronómico Ricardo Muñoz Zurita, el uso de flores en nuestra cocina está registrado desde la época prehispánica y responde a la increíble biodiversidad de nuestro territorio. Nuestros antepasados no solo las admiraban, las cocinaban.

Gualumbos (Flor de Maguey): En el Valle del Mezquital, cuando los agaves pulqueros florecen en abril, sus flores, conocidas como “gualumbos”, se convierten en un manjar. Se cocinan con huevo, en tacos o en guisos con salsa, y tienen un sabor delicado y ligeramente amargo.

Izotes (Flor de Palma): Un poco más tarde en la temporada, las palmas yucas nos regalan los “izotes”, unas flores blancas y carnosas que se usan en estofados o como relleno de quesadillas.

Cabuches (Flor de Biznaga): Una verdadera joya del semidesierto potosino. Son los botones de la flor de la biznaga, una cactácea en peligro de extinción . Su sabor es único, entre ácido y mineral, y su escasez los hace perfectos para preparar conservas y escabeches.

Flor del Frijol: En Oaxaca y Chiapas, la humilde flor del frijol se aprovecha para espesar y dar sabor a atoles y potajes, aportando notas herbales.

Y, por supuesto, está la reina indiscutible de las flores comestibles en México: la flor de calabaza. Con su color naranja vibrante y su sabor tenue y herbal, es la protagonista de sopas, quesadillas y un sinfín de guisos. Un dato curioso que explica el chef Zurita es que solo se comen las flores macho, para permitir que las hembras se conviertan en el fruto.

Las Flores que Conquistaron el Mundo

La tradición de comer flores no es exclusiva de México.

El Azafrán: ¿Sabías que el “oro rojo”, una de las especias más caras del mundo, son en realidad los tres pistilos de una flor de azafrán morada? Su aroma es la columna vertebral de la paella española y de muchos platos de la cocina de Medio Oriente.

La Rosa y el Azahar: El perfume de estas flores inunda la repostería de Medio Oriente y el Mediterráneo en forma de aguas y esencias. El azahar (la flor del naranjo) incluso se coló en nuestra tradición para perfumar el pan de muerto

La Lavanda: Hoy es tendencia en la repostería francesa, especialmente cuando se combina con limón, pero su uso en infusiones y para aromatizar platillos tiene siglos.

La Jamaica: Un puente que hermana la cocina africana con la nuestra. ¿.

El Sabor de la Belleza: ¿A qué Saben las Flores?

“La gente tiende a pensar que todas son dulces, pero eso no es cierto”, explica la chef Martha Ortiz, del restaurante Filigrana. “No son débiles por ser bellas”.

El universo de sabores es vasto y sorprendente:

Pensamientos: La flor de moda para decorar. Tienen un sabor muy neutro y ligeramente vegetal.

Borrajas: Tienen un sorprendente y fresco sabor a pepino

Flores de Ajo y Cebolla: Pequeñas y delicadas, pero con todo el sabor picante de sus bulbos.

Aretillos (Fucsias): Tienen un sabor ácido y refrescante , casi como de limón.

Rosas: Su sabor es floral y perfumado, ideal para postres y bebidas.

Cempasúchil: Tiene notas amargas y un aroma intenso, perfecto para infusiones o para dar un toque complejo a salsas y cremas.

La chef Ortiz lo resume perfectamente: “Lo floral es un sabor único, que complementa lo ácido, picante, agrio, salado o dulce. Entre belleza y sabor, son simplemente fantásticas”.

Guía Práctica para Comprar y Conservar Flores Comestibles

Usar flores en la cocina es un placer, pero requiere ciertos cuidados.

¿Dónde Comprarlas?

¡NUNCA comas flores de una florería o del jardín si no estás seguro! La mayoría de las flores ornamentales están tratadas con pesticidas tóxicos.

La Apuesta Segura: Cómpralas siempre en mercados especializados que garanticen que son de cultivo orgánico y para consumo humano. En la CDMX, los lugares de referencia son el Mercado de San Juan Gourmet y el Mercado de Jamaica .

¿Cómo Seleccionarlas?

Busca flores que se vean frescas, con colores vibrantes y sin manchas ni pétalos marchitos. El Secreto para que Duren más:

Las flores son muy delicadas. Para conservarlas:

Hidrátalas: Al llegar a casa , colócalas en un recipiente con un poco de agua, como si fueran de ornato.

Guárdalas en el Refrigerador: Ponlas en un recipiente hermético, sobre una toalla de papel húmeda para que no se sequen. Así pueden durar varios días.

¿Cómo Prepararlas? Los Consejos del Chef Zurita:

Lávalas con Mucho Cuidado: Usa un chorro de agua suave para no romper los pétalos.

Quita los Pistilos y Estambres: La parte central de la flor a menudo tiene un sabor amargo. Retírala con cuidado.

Usa solo los Pétalos: Generalmente, los tallos y las partes verdes no se comen.

Pruébalas Antes: Antes de echarlas a tu platillo, pruébalas solas para entender su sabor y pensar cómo van a combinar. La idea es que sumen, no que solo decoren.

Atrévete a Cocinar con Flores

Las flores comestibles son una invitación a ser más creativos en la cocina, a conectar con las estaciones y a redescubrir ingredientes que siempre han estado ahí, esperando a ser vistos no solo con los ojos, sino también con el paladar.

La próxima vez que veas una flor de calabaza en el mercado o un pequeño pensamiento adornando tu ensalada, no lo veas solo como algo bonito. Míralo como lo que es: un ingrediente complejo, lleno de historia y con un mundo de sabor por descubrir. ¿Ya sabes qué vas a cocinar con ellas?

