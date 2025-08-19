Día Mundial de la Fotografía, el planeta celebra la imagen

El 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía, fecha en que el mundo hace una pausa –aunque sea breve– para rendir homenaje a uno de los inventos más poderosos de la historia moderna.

video: Henry Urbina

No se trata solo de cámaras ni de técnica. Hablamos de esa capacidad casi mágica de capturar un instante que jamás se repetirá. Un abrazo, una mirada, una lágrima, un nacimiento, una despedida. La fotografía no detiene el tiempo, pero sí lo guarda.

Del daguerrotipo al celular: la evolución de un lenguaje universal

El origen del Día Mundial de la Fotografía se remonta a 1839, cuando el gobierno de Francia anunció al mundo el invento del daguerrotipo, la primera técnica fotográfica pública.

Aquel anuncio significó el inicio de una revolución visual que cambió para siempre la manera en que nos relacionamos con el pasado y el presente.

Hoy, con millones de imágenes compartidas a diario desde dispositivos móviles, parecería que la fotografía ha perdido su solemnidad. Pero quizás lo contrario sea cierto: nunca habíamos documentado tanto lo que somos. En cada clic espontáneo se esconde una necesidad profunda de conservar lo vivido, de decir “esto ocurrió, yo estuve ahí, esto me hizo sentir”.

Más que arte, una forma de resistir el olvido

Para muchas personas, la fotografía no es un lujo ni un hobby, sino una forma de supervivencia emocional. En zonas de conflicto, comunidades desplazadas o familias separadas por la migración, una foto puede ser el único puente con un pasado que se desvanece.

“No tengo nada más de mi abuela que una foto en blanco y negro donde sonríe sentada frente a un campo de flores. Cada vez que la veo, la escucho reír otra vez”, cuenta Mariana, una joven fotógrafa de Lima que encontró en las imágenes de su familia una manera de reconectarse con su identidad.

Fotografía humanitaria y de denuncia: la imagen que incomoda

No todas las fotos están hechas para adornar. Algunas nacen para incomodar, para visibilizar lo que muchos prefieren ignorar. Fotoperiodistas y documentalistas arriesgan sus vidas diariamente para mostrar la cruda realidad de guerras, crisis climáticas y desigualdades sociales. Son testigos del dolor ajeno, pero también portadores de verdad.

Un solo disparo de cámara, si es honesto, puede ser más contundente que mil discursos.

Hoy, miremos distinto

Este 19 de agosto, la invitación no es solo a tomar fotos, sino a mirar con otros ojos. A valorar esas imágenes que atesoramos en cajones, marcos, discos duros o nubes digitales. A reconocer el poder silencioso de cada fotografía como cápsula de humanidad.

Porque al final, todos estamos hechos de historias. Y muchas de ellas solo sobreviven gracias a una imagen.