¿De qué murió Daniel Urquiza? detrás de su trágica muerte

El famoso estilista Daniel Urquiza, conocido como el “Rey de las Extensiones”, murió por suicidio el 19 de octubre de 2020, a los 37 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su departamento en Polanco, Ciudad de México. Urquiza había hablado públicamente sobre su lucha contra una fuerte depresión, agravada por varios factores: padecía leucemia desde hacía dos años y, según sus propias palabras, sufría por el rechazo de su familia conservadora debido a sus preferencias sexuales. Su muerte conmocionó al mundo del espectáculo y encendió las alarmas sobre la importancia de la salud mental.

El Brillo y la Oscuridad del “Rey de las Extensiones”

Para el mundo, Daniel Urquiza era un torbellino de lujo, glamour y una honestidad brutal que no dejaba a nadie indiferente. Era el “Rey de las Extensiones”, el estilista de las estrellas, un empresario exitoso con un Récord Guinness bajo el brazo y un reality show en YouTube que acumulaba millones de vistas. Su vida, a través de la pantalla, parecía un cuento de hadas moderno: autos de lujo, ropa de diseñador y fiestas ostentosas con invitadas como Paris Hilton.

Pero detrás de esa fachada de éxito y de esa sonrisa siempre lista para la cámara, se escondía una profunda tristeza, una soledad abrumadora y una batalla silenciosa contra la depresión. La trágica noticia de su muerte, el 19 de octubre de 2020, dejó en shock a sus seguidores y al mundo del espectáculo, y nos recordó, de la manera más dolorosa, que las apariencias a menudo engañan.

¿Quién fue Daniel Urquiza? De Patinador Artístico a Magnate de la Belleza

La historia de Daniel Urquiza es la de una reinvención total. Su nombre real era Pedro Miguel Mora Ornelas, y nació el 14 de mayo de 1983 en el seno de una familia conservadora.

El Sueño sobre Hielo: Antes de las extensiones, su primera pasión fue el patinaje artístico sobre hielo . Desde muy pequeño, demostró un talento excepcional. Con disciplina y mucho esfuerzo, se convirtió en un atleta galardonado, ganando múltiples premios . Aunque amaba el patinaje, sabía que su futuro estaba en otro lado, pero nunca abandonó del todo su amor por el hielo; ya de famoso, solía rentar pistas completas para patinar a solas.

El Nacimiento de Daniel Urquiza: Su infancia y adolescencia fueron complicadas. En su reality show, “Hair Empire”, confesó lo difícil que fue crecer en un entorno que no aceptaba su homosexualidad . Para poder ser él mismo, tuvo que “matar” simbólicamente a Pedro y crear a Daniel Urquiza , una personalidad abiertamente gay , extravagante y sin miedo a decir lo que pensaba. Este cambio lo distanció de su familia, pero le abrió las puertas al éxito.

La Revolución de las Extensiones: Daniel no era un estilista más. Revolucionó la industria con una técnica patentada de microchip , que permitía colocar extensiones de cabello sin usar queratina ni dañar el cabello natural. Su método era tan rápido y efectivo que le valió un Récord Guinness por poner un set completo de extensiones en menos de 10 minutos.

El Imperio “Stars Extensiones”: Su salón, “Stars Extensiones”, se convirtió en el lugar de peregrinación de celebridades de talla mundial como Kim Kardashian, Carmen Electra y Paris Hilton , así como de un sinfín de actrices y personalidades mexicanas. Su marca se expandió para incluir herramientas de belleza y hasta una línea de jeans

El Personaje que Desnudaba a las Famosas

Gran parte de la fama de Daniel Urquiza se debió a su reality en YouTube, “Hair Empire”. Allí, no solo mostraba su lujoso estilo de vida, sino que también se convirtió en una especie de “vengador” de los estilistas. Con una honestidad brutal, exponía a las celebridades que, según él, intentaban conseguir sus servicios gratis a cambio de “publicidad”. Contaba secretos, las dejaba mal paradas y se deleitaba en el drama, creando un formato que sus seguidores amaban. Se convirtió en el “terror de las famosas”, un personaje polémico pero increíblemente popular.

La Batalla Interna: Depresión, Enfermedad y Rechazo Familiar

Pero mientras el personaje de Daniel Urquiza crecía, la persona de Pedro Mora sufría en silencio. En sus videos y entrevistas más personales, había comenzado a hablar de sus luchas internas.

La Leucemia: Un par de años antes de su muerte, fue diagnosticado con leucemia , una batalla contra el cáncer que llevó en gran medida en privado.

El Rechazo Familiar: A pesar de todo su éxito y su fortuna, el dolor más grande de Daniel era el rechazo de su familia, especialmente de su madre, por su orientación sexual . En una de sus confesiones más desgarradoras, dijo:

“Me duele porque muchas clientas llegan y me dicen ‘Cómo me gustaría tener un hijo como tú’, y yo les digo ‘Cómo me gustaría tener una mamá como tú, que no le interesara mi preferencia sexual’” .

Esta herida, combinada con la presión de mantener su imperio y su lucha contra la enfermedad, fue creando un cóctel emocional devastador.

El Trágico Final

La tarde del lunes 19 de octubre de 2020, el brillo del “Rey de las Extensiones” se apagó para siempre. Su cuerpo fue encontrado sin vida por su chofer y escolta en su lujoso departamento en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Las autoridades confirmaron que Daniel Urquiza se había quitado la vida. La noticia cayó como una bomba.

El equipo de su estudio de belleza publicó un emotivo mensaje de despedida:

“Nos enseñaste que cuando se lucha por lo que se quiere, los sueños se hacen realidad… Una gran estrella brilla ahora en el cielo”.

Una Lección sobre Salud Mental

La muerte de Daniel Urquiza es una historia con una moraleja trágica. Es un recordatorio de que la depresión es una enfermedad real y silenciosa, que no discrimina por fama, dinero o éxito. Nos enseña que la imagen que proyectamos en redes sociales a menudo es solo una pequeña fracción de nuestra realidad.

Su historia es un llamado de atención urgente sobre la importancia de la salud mental, de buscar ayuda, de ser más empáticos con las luchas internas de los demás y, sobre todo, de entender que detrás de la sonrisa más brillante puede esconderse el dolor más profundo.

El “Rey de las Extensiones” se fue demasiado pronto, pero su historia perdura como una lección invaluable. Que su trágico final nos sirva para hablar más abiertamente sobre la depresión y para asegurarnos de que nadie más tenga que enfrentar su oscuridad en completa soledad.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.