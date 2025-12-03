Circular sin placas es posible mediante un permiso provisional

Circular por 30 días sin placas, ya sea un vehículo nuevo o usado, es posible en diversas entidades de México mediante la obtención de un permiso provisional, el cual tiene un costo y requisitos específicos que varían según el estado.

Costo del Permiso (Ejemplos Estatales)

El costo de este trámite es variable. A modo de referencia:

Ciudad de México (CDMX): El costo para 2024 (valores de 2025 aún no reflejados en todos los resultados, pero se espera actualización) es de aproximadamente $243 pesos.

Querétaro: Se ha reportado que el costo de este permiso ha subido significativamente, pudiendo incrementarse hasta un 31%. El trámite está disponible a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio.

Guanajuato: El permiso provisional por día tiene un costo aproximado de $33 pesos.

Es importante verificar el monto exacto en el portal oficial de la Secretaría de Finanzas o Movilidad de su localidad, ya que las tarifas se actualizan anualmente.

Aunque los requisitos exactos pueden variar ligeramente de un estado a otro, generalmente se solicita la siguiente documentación en original y copia, a nombre del interesado:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte o cédula profesional con fotografía.

Documento que acredite la propiedad del vehículo: Factura, refactura o carta factura. En el caso de carta factura, esta no debe exceder los 30 días naturales de su emisión.

Comprobante de domicilio (en algunas entidades).

Comprobante de pago de derechos: La línea de captura se genera usualmente en línea a través del portal de finanzas estatal.

Póliza de seguro de auto vigente (recomendable o necesario en algunos estados).

El proceso generalmente implica

Generar la línea de captura y realizar el pago en línea o en centros autorizados. Agendar una cita en los módulos de control vehicular o acudir a la oficina regional de movilidad correspondiente. Presentar la documentación completa y el comprobante de pago para recibir el permiso provisional.

Este permiso permite la circulación legal del vehículo por un periodo de 30 días naturales en lo que se completa el proceso de emplacamiento definitivo.